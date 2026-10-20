IRW-News: NexMetals Mining Corp.: NexMetals verdreifacht die angezeigten Mineralressourcen bei Selebi North nahezu auf 8,95 Millionen Tonnen und erhöht die abgeleiteten Mineralressourcen auf 9,48 Millionen Tonnen

IRW-PRESS: NexMetals Mining Corp.: NexMetals verdreifacht die angezeigten Mineralressourcen bei Selebi North nahezu auf 8,95 Millionen Tonnen und erhöht die abgeleiteten Mineralressourcen auf 9,48 Millionen Tonnen

Die geschätzten Mineralressourcen der Selebi-Minen belaufen sich nun auf insgesamt 8,95 Millionen Tonnen in der Kategorie angezeigt (412 Millionen Pfund Kupferäquivalent) und 41,95 Millionen Tonnen in der Kategorie abgeleitet (2,3 Milliarden Pfund Kupferäquivalent)

Vancouver, British Columbia, 20. Oktober 2026 / IRW-Press / NexMetals Mining Corp. (TSXV: NEXM) (Nasdaq: NEXM) (das Unternehmen oder NexMetals) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/nexmetals-mining-corp/ - freut sich, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Selebi North (die MRE 2026 für Selebi North) bekannt zu geben, eine von zwei Lagerstätten, aus denen sich die ehemals produzierenden Selebi-Kupfer-Nickel-Kobalt-Minen des Unternehmens in Botswana zusammensetzen. Die Mineralressourcenschätzung 2026 für Selebi North umfasst zusammen mit der zuvor bekannt gegebenen Mineralressourcenschätzung für Selebi Main (die Mineralressourcenschätzung 2026 für Selebi Main; siehe Pressemitteilung vom 1. Oktober 2026), umfasst 8,95 Millionen Tonnen angezeigte Mineralressourcen und 41,95 Millionen Tonnen abgeleitete Mineralressourcen (zusammen die 2026 MRE). Die 2026 MRE wurde von der MSA Group (MSA) aus Johannesburg, Südafrika, erstellt. Tabelle 1 unten vergleicht die 2026 MRE mit der Mineralressourcenschätzung von 2024 (2024 MRE) für beide Lagerstätten.

Tabelle 1: Vergleich der 2024 MRE mit der 2026 MRE

Ressourcenkategorie Maßeinheit 2024 2026 Veränderung in %

Selebi North - angezeigte Ressourcen Tonnage (Mt) 3,00 8,95 +198 %

Kupfergehalt (%) 0,90 1,03 +14 %

Nickelgehalt (%) 0,98 1,08 +10 %

Kobaltgehalt (%) - 0,06 Neu

Enthaltenes CuEq (Mlbs) - 412 -

Selebi Nord und Hauptgebiet zusammen, abgeleitete Tonnage (Mt) 24,72 41,95 +70 %

Kupfergehalt (%) 1,50 1,45 3 %

Nickelgehalt (%) 0,92 1,01 +10 %

Kobaltgehalt (%) - 0,05 Neu

Enthaltenes CuEq (Mlbs) - 2.255 -

Highlights:

2026 Selebi North MRE

· Die angezeigten Mineralressourcen haben sich von 3,00 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,90 % Kupfer und 0,98 % Nickel im Jahr 2024 auf 8,95 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,03 % Kupfer und 1,08 % Nickel fast verdreifacht.

· Die abgeleiteten Mineralressourcen stiegen um 63 % auf 9,48 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,21 % Kupfer und 1,13 % Nickel, ausgehend von 5,83 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,90 % Kupfer und 1,07 % Nickel im Jahr 2024.

· Bohrungen treiben das Ressourcenwachstum und die Umstufung voran. Zusätzliche 42.633 Meter in 92 Bohrlöchern seit dem Stichtag 30. Juni 2024 unterstützten die Ressourcenerweiterung und die Umstufung von etwa 20 % der zuvor als abgeleitete Mineralressourcen eingestuften Ressourcen in angezeigte Mineralressourcen, was das Vertrauen in die zukünftige Bergbauplanung stärkt.

· Aktualisierte wirtschaftliche und technische Annahmen. Die MRE für Selebi North für 2026 spiegelt aktualisierte Metallpreisannahmen von 5,10 US-Dollar/lb Kupfer, 9,10 US-Dollar/lb Nickel und 20,00 US-Dollar/lb Kobalt und berücksichtigt zuvor gemeldete metallurgische Ergebnisse, die die Fähigkeit belegen, getrennte, reine Kupfer- und Nickelkonzentrate herzustellen, die den Spezifikationen kommerzieller Schmelzwerke entsprechen (siehe Pressemitteilungen vom 3. September 2025 und 22. Oktober 2025).

Neue geologische Erkenntnisse und laufende Auswertungen

· Der südliche Flügel von Selebi North wendet sich in der Tiefe in Richtung Selebi Main, was die erste geologische Grundlage für eine Verbindung zwischen den beiden Lagerstätten liefert. Zuvor deuteten die interpretierten Ausrichtungen der beiden Lagerstätten nicht auf eine Konvergenz hin, sodass es nur begrenzte geologische Belege für eine mögliche Kontinuität durch die interpretierte Hinge Zone gab. Neue Bohrungen belegen, dass sich der südliche Flügel in der Tiefe abflacht und in Richtung Selebi Main abbiegt. Diese Geometrie steht im Einklang mit früheren elektromagnetischen Bohrlochmessungen (BHEM), die auf eine Kontinuität zwischen den Lagerstätten hindeuten. Sowohl die Kupfer- als auch die Nickelgehalte nehmen bei Selebi North in Fallrichtung ab. Zusammengenommen sprechen die strukturellen, geophysikalischen und geochemischen Hinweise dafür, dem Gebiet zwischen den Lagerstätten bei der weiteren Exploration Vorrang einzuräumen.

· Magnesiumreiche Gesteine deuten auf einen möglichen intrusiven Kiel hin. Im Rahmen seiner fortlaufenden Arbeit hat Dr. Peter Lightfoot, PhD, P.Geo., beratender Geologe des Unternehmens, international anerkannter Nickelsulfid-Spezialist und ehemaliger Chefgeologe bei Inco/Vale, das Selebi-Intrusivsystem neu interpretiert. Gesteine, die in der Vergangenheit als Amphibolit verzeichnet wurden, werden nun als eine Reihe von primären magmatischen Gesteinsarten erkannt - Olivin-Pyroxenit, Pyroxenit, Olivin-Melagabbronorit und Gabbronorit -, die in unterschiedlichem Maße alteriert sind. Die magnesiumreichsten dieser Gesteine, die in den zuvor veröffentlichten Tiefbohrungen SMD-25-202 und SMD-25-204 - beide im Abwärtsbereich des Selebi-Nord-Süd-Flügels in Richtung Selebi Main - gefunden wurden, enthalten noch frisches Olivin, das erste Silikat, das aus einem magnesiumhaltigen, nickelhaltigen Magma auskristallisiert. Gesteine dieser Art sind charakteristisch für den Kiel einer Intrusion - ihren tiefsten, nach unten ragenden Teil, in dem sich dichtes magmatisches Sulfid ansammeln kann. Zusammen mit der von TECT Geological Consulting durchgeführten Strukturuntersuchung definiert diese Arbeit die Geometrie der Intrusion und die Faktoren, die die Sulfidverteilung beeinflussen, und liefert Ziele für die weitere Nickel-Kupfer-Exploration.

· Ein deutlicher Ressourcenzuwachs im Jahr 2026 und wichtige geologische Erkenntnisse ebnen den Weg für eine weitere Expansion. Bohrungen bei Selebi Main haben die Mineralisierung erheblich erweitert, während sich der südliche Flügel von Selebi North in Fallrichtung nach unten erstreckt und in Richtung Selebi Main abbiegt. Diese sich abzeichnenden geologischen Hinweise auf eine mögliche Verbindung deuten zusammen mit Anzeichen für einen Intrusionskiel auf potenzielle Wachstumschancen innerhalb und zwischen den Lagerstätten hin.

Überprüfung der Projektfinanzierung & Selkirk-PEA

· Überprüfung der Projektfinanzierung. Anfang dieses Jahres beauftragte das Unternehmen die National Bank of Canada Capital Markets als Finanzberater, um Alternativen zur Projektfinanzierung für seine Vermögenswerte zu evaluieren, wobei der Schwerpunkt auf der Minimierung der Verwässerung für die bestehenden Aktionäre lag. Das Unternehmen arbeitet mit Hochdruck daran, diese Überprüfung abzuschließen. Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass diese Überprüfung zu einer Transaktion führen wird.

· Fortschritte bei der technischen Studie zu Selkirk. Das Unternehmen hat DRA Global beauftragt, eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) für Selkirk durchzuführen, während das Unternehmen eine Reihe strategischer Optionen für die Lagerstätte evaluiert.

Sean Whiteford, CEO des Unternehmens, erklärte: Mit 8,95 Millionen Tonnen angezeigten Mineralressourcen und 41,95 Millionen Tonnen abgeleiteten Mineralressourcen sowie der Tatsache, dass beide Lagerstätten noch nicht erschlossen sind, sind wir davon überzeugt, dass Selebi das Potenzial hat, sich zu einem Kupfer-Nickel-Sulfid-Projekt von Weltklasse zu entwickeln. Das Wachstum unserer Mineralressourcen sowohl bei Selebi North als auch bei Selebi Main hat unsere Erwartungen übertroffen und unterstreicht den Wert unserer Investitionen in Bohr- und metallurgische Arbeiten in den Jahren 2025 und 2026.

Bei Selebi North haben wir die angezeigte Mineralressource fast verdreifacht und gleichzeitig die Kupfer- und Nickelgehalte erhöht, und der South Limb verläuft nun in Richtung Selebi Main. Bei Selebi Main haben weit auseinanderstehende Bohrungen die Tonnage in der neu definierten Flexure-Zone rasch erweitert und höhere Gehalte sowie mächtigere Durchschneidungen ergeben. Dr. Peter Lightfoots Interpretation der Tiefbohrungen, die weiter unten in der Pressemitteilung näher erläutert wird, spricht ebenfalls für die weitere Untersuchung eines potenziellen intrusiven Kiels und verleiht unserer Explorationsausrichtung eine weitere Dimension.

Diese Entwicklungen könnten positive Auswirkungen auf die künftige Minenplanung und die Wirtschaftlichkeit des Projekts haben. Während wir die Selebi-PEA weiter vorantreiben, nehmen wir uns zusätzliche Zeit, um den Umfang und die Geometrie der sich ausdehnenden Ressource besser zu verstehen, die Platzierung kritischer Infrastruktur zu planen und alternative Optionen für die Wiederaufnahme des Betriebs zu bewerten. Die derzeit gemeinsam mit TECT Geological Consulting durchgeführte Strukturstudie wird diese Arbeit unterstützen, indem sie unser Verständnis der Geometrie und der strukturellen Rahmenbedingungen des Erzkörpers verfeinert. Das Unternehmen wird im Verlauf der Studie weitere Informationen zur Selebi-PEA bereitstellen, einschließlich des voraussichtlichen Fertigstellungszeitpunkts.

Wir priorisieren weiterhin die Ausgaben für Bohrungen und technische Studien, stimmen das Arbeitstempo auf das verfügbare Kapital ab und richten das Unternehmen auf die Chancen aus, von denen wir glauben, dass sie die größte Wertschöpfung für die Aktionäre bieten.

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Abbildung 1: Längsschnitt der Selebi-Minen mit Hervorhebung der MREs Selebi Main 2026 und Selebi North.

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Abbildung 2: Der südliche Flügel von Selebi North wendet sich in der Tiefe in Richtung Selebi Main, was auf eine mögliche Verbindung zwischen den Lagerstätten hindeutet.

Ultramafische Gesteine und potenzieller intrusiver Kiel

Dr. Peter Lightfoots Untersuchung der magnesiumreichsten Gesteine in den zuvor veröffentlichten Tiefbohrlöchern SMD-25-202 und SMD-25-204 liefert weitere Einblicke in das Selebi-Intrusionssystem. Beide Bohrlöcher liegen im Abhang des südlichen Flügels von Selebi North in Richtung Selebi Main.

Gesteine, die in der Vergangenheit als Amphibolit bezeichnet wurden, werden nun als eine Reihe von primären magmatischen Gesteinsarten erkannt, die in unterschiedlichem Maße zu Amphibolit umgewandelt wurden. Sie werden in vier Hauptgruppen eingeteilt: Olivin-Pyroxenit, Pyroxenit, Olivin-Melagabbronorit und Gabbronorit. Ein Dünnschnitt der magnesiumreichsten Probe aus SMD-25-204 enthält frischen Olivin, das erste Silikat, das aus einem magnesiumhaltigen, nickelhaltigen Magma auskristallisiert. Gesteine dieser Art sind charakteristisch für den Kiel einer Intrusion, ihren tiefsten, nach unten ragenden Teil, in dem sich dichtes magmatisches Sulfid ansammeln kann.

Mafische und ultramafische Intrusionsgesteine stehen in zweierlei Hinsicht mit Nickelsulfiderzen in Zusammenhang:

· Primärer magmatischer Kiel, veranschaulicht durch Voiseys Bay, Labrador. Die ursprünglichsten Gesteine, magnesiumreiche Troctolite mit variabler Textur, stehen in direktem Zusammenhang mit den Erzkörpern Ovoid und Eastern Deeps. Sulfid sammelte sich dort an, wo sich Zuführkanäle erweiterten oder in die Hauptkammer mündeten. Hier markieren die ursprünglichen Gesteine den Weg der Erzbildung, und ihre Verfolgung führt zum Sulfid.

· Durch Verformung entstandene Falten und Boudins, veranschaulicht durch Thompson und Birchtree in Manitoba. Spätere Verformungen und hochgradige Metamorphose zerbrachen die ursprünglichen ultramafischen Intrusionen in isolierte Boudins. Sulfid fließt leichter als Silikatgestein, sodass es in unterschiedlichem Maße remobilisiert wurde und sich die Stellen, an denen es zur Ruhe kam, je nach Lagerstätte unterscheiden. Etwa 90 % des Erzes von Thompson liegen heute in metasedimentären Gesteinen vor, wobei seine Lage durch Falten und Druckschatten bestimmt wird. In Birchtree hingegen konzentriert sich der Großteil der hochgradigen Mineralisierung an den Rändern der ultramafischen Boudins.

Beide Prozesse könnten in dem vielversprechenden, etwa 1,5-2 km langen Korridor zwischen Selebi North und Selebi Main ablaufen: Primärsulfid konzentrierte sich im Kiel und wurde anschließend durch Faltung neu verteilt. Die Unterscheidung ihrer Auswirkungen wird dabei helfen zu bestimmen, ob die Exploration direkt den magnesiumreichen Gesteinen oder den Strukturen folgt, die diese steuern.

Tabelle 2: Ressourcenschätzung von Selebi Mines für 2026, Stand: 16. Oktober 2026

Menge Gehalt Enthaltenes Metall

Klassifizie-rung Lagerstätte (Mt) Cu (%) Ni (%) Co Cu Ni Co Gesamt

(%) (Mlbs) (Mlbs) (Mlbs) (Mlbs Cu-Äquivalent)

Angezeigt Selebi Nord 8,95 1,03 1,08 0,06 204 214 11 412

Gesamt 8,95 1,03 1,08 0,06 204 214 11 412

Abgeleitet Selebi-Hauptzone 23,52 1,61 1,05 0,05 834 546 28 1.365

Obere Zone

Selebi Hauptgebiet 8,95 1,31 0,77 0,04 259 153 8 407

Unterer Bereich

Selebi Nord 9,48 1,21 1,13 0,06 253 236 12 483

Gesamt 41,95 1,45 1,01 0,05 1.345 935 48 2.255

1. Alle tabellarischen Angaben wurden gerundet, wodurch geringfügige Rechenfehler auftreten können.

2. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Mineralressource ganz oder teilweise in eine Mineralreserve umgewandelt wird. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch geologische, ökologische, genehmigungsrechtliche, eigentumsrechtliche, steuerliche, gesellschaftspolitische, vermarktungsbezogene oder andere relevante Faktoren wesentlich beeinflusst werden.

3. Mt = Millionen Tonnen, Mlbs = Millionen Pfund, CuEq = Kupferäquivalent

4. Die MRE 2026 wurde gemäß den CIM-Definitionsstandards (2014) und den CIM-Leitlinien für bewährte Praktiken (2019) mit Stichtag 16. Oktober 2026 erstellt.

5. Die Mineralressourcen werden bei einem Cutoff-Wert von 75 US-Dollar/t NSR (Net Smelter Return) ausgewiesen, definiert als der erzielte Wert des endgültig gewonnenen Metalls abzüglich der externen Kosten, sowie bei einer Mindestmächtigkeit von 1,5 Metern. Blockmodellschätzungen von weniger als 75 US-Dollar/t NSR werden in die Mineralressource einbezogen, sofern in den betreffenden Bereichen ein selektiver Abbau um diese Bereiche herum als nicht durchführbar erachtet wurde. Bereiche des Blockmodells wurden in niedriggradigen Zonen ausgeschlossen, in denen kein Potenzial besteht, einen abbaubaren Block mit einem NSR von über 75 US-Dollar/t zu definieren.

6. Die Mineralressourcen werden unter Verwendung langfristiger Preise von 9,10 US-Dollar/lb Ni, 5,10 US-Dollar/lb Cu und 20,00 US-Dollar/lb Co geschätzt. Die gleichen Metallpreise wurden bei den NSR-Berechnungen verwendet.

7. Die Mineralressourcen werden unter Verwendung von Nickel-, Kupfer- und Kobalt-Ausbeuten von 55,6 %, 96,1 % bzw. 60,2 % geschätzt, die aus metallurgischen Studien abgeleitet wurden, welche ein Zwei-Konzentrat-Szenario berücksichtigen.

8. Die Auszahlungsbeträge sowie die Kosten für die Aufbereitung und Veredelung außerhalb des Standorts wurden aus einer unabhängigen, von NexMetals in Auftrag gegebenen Vermarktungsstudie abgeleitet.

9. Die Schüttdichte wurde im Blockmodell auf der Grundlage eines umfangreichen Datensatzes von Messungen an Bohrkernproben geschätzt. Die durchschnittliche Dichte beträgt 3,63 t/m³für die mineralisierte Zone.

10. Die Mineralressourcen werden unter Verwendung von NSR-Werten angegeben, die Abbaukosten von 47,60 US-Dollar/Tonne, Konzentrataufbereitungskosten von 20,00 US-Dollar/Tonne und allgemeine und Verwaltungskosten von 5,50 US-Dollar/Tonne voraussetzen.

11. Durch den Bergbau erschöpfte oder sterilisierte Bereiche wurden aus der Mineralressource entfernt.

12. Es gibt keine Mineralreserven.

13. Das Kupferäquivalent wird anhand der folgenden Formel berechnet: CuEq = (Cu % * 96,4 + Ni % * 87,0 + Co % * 132,7) / 96,4.

Daten zur Mineralressource und Qualitätskontrolle

Die historischen Probenahmedaten, die vom früheren Eigentümer und Betreiber, BCL Limited (BCL), erhoben wurden, umfassten Ni- und Cu-Analysen. Die historischen Daten wurden von NexMetals durch die Bohrung neuer Untertagebohrlöcher und die visuelle Inspektion freiliegender Mineralisierungen in den Untertagebauwerken verifiziert. Die Daten stimmten angesichts der Variabilität der Mineralisierung innerhalb angemessener Grenzen überein.

Die im Rahmen des MRE-Projekts Selebi North verwendete geologische Datenbank umfasste 175 Bohrlöcher von NexMetals, die in den Jahren 2023, 2024 und 2025 fertiggestellt wurden und von den Untertagebauwerken aus in verschiedenen Neigungen und Richtungen gebohrt wurden. BCL bohrte zahlreiche horizontale Bohrlöcher zur Ressourcenabgrenzung in Form von horizontalen Fächern auf jeder Unterebene. Die Kanalproben wurden senkrecht quer durch die Mineralisierung entnommen, die in den vertikal im Abstand von 10 m bis 15 m angelegten Sill-Stollen in Abständen von 10 m entlang des Streichs freigelegt war, wobei eine Säge mit rotierenden, diamantbeschichteten Sägeblättern zum Einsatz kam. In vielen Fällen erweiterte die Diamantbohrung den Kanalprobenabschnitt in eine oder beide Seitenwände, wo die Mineralisierung im Sill-Stollen nicht vollständig freigelegt war. MSA untersuchte die BCL-Daten in den noch nicht abgebauten Bereichen und deren unmittelbarer Umgebung auf räumliche Übereinstimmung mit den Untertagebauwerken und bezog die validierten Daten in die Schätzungsdaten ein. Historische Oberflächenbohrlöcher wurden aufgrund von Abweichungen in der Position der mineralisierten Abschnitte im Verhältnis zu den im Untertagebau erfassten Daten nicht in die Schätzung einbezogen. Angesichts der umfangreichen Datenbank mit Untertagebohrungen und Kanalproben ist der Ausschluss der BCL-Oberflächenbohrlochdaten für die Schätzung nicht von Bedeutung.

Die BCL-Analysen wurden im BCL-Labor in Phikwe durchgeführt. Zum Zeitpunkt der Probenvorbereitung und -analyse war das BCL-eigene Labor nicht unabhängig vom Betreiber und nur für die Analyse von hochgradigem Roherz akkreditiert, nicht jedoch für Analysen im Explorationsbereich. Ni und Cu wurden mittels Flammenatomabsorptionsspektrometrie analysiert. Die Messungen der relativen Dichte erfolgten nach der Wasserimmersionsmethode.

Der NexMetals-Bohrkern wurde protokolliert, fotografiert und für die Probenahme in Nennlängen von einem Meter markiert. Die Kernproben wurden mit einer rotierenden Diamantsäge in Längsrichtung halbiert. Die Kernproben erhielten eine eindeutige Probenreferenznummer, wurden verpackt und zur Analyse an ALS Laboratories Ltd. in Johannesburg, Südafrika, versandt (SANAS-akkreditiertes Prüflabor, Nr. T0387). Die Proben wurden mittels Peroxidschmelzverfahren und abschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektrometrie (ICP-AES) (ME-ICP81) auf Ni, Cu und Co untersucht. Die Analysen auf Pt, Pd und Au erfolgten mittels Feuerprobe (30 g Nennprobengewicht) mit ICP-AES-Abschluss (PGMICP23), ebenfalls durch ALS. Ag wurde mittels 4-Säuren-Aufschluss und ICP-AES-Abschluss (ME-ICP61) analysiert. Außerdem wurden von ALS Dichtemessungen an den Aufschlüssen ausgewählter Proben durchgeführt.

Die Bohrungen von NexMetals wurden einem umfassenden Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm von NexMetals unterzogen, das unabhängig von den laborinternen QAQC-Maßnahmen war und zertifizierte Referenzmaterialien (5 %), Blindproben (5 %), grobe Doppelproben (5 %) sowie Pulp-Doppelproben (5 %) umfasste. Die qualifizierte Person, Herr J.C. Witley (BSc Hons, MSc (Eng.)), ist davon überzeugt, dass die Untersuchungsergebnisse eine ausreichende Genauigkeit und Präzision aufweisen, um für die Schätzung der Mineralressource herangezogen zu werden.

Mineralressourcenschätzung

Die Mineralressourcenschätzung (MRE) für 2026 Selebi North wurde von der MSA Group in Johannesburg, Südafrika, durchgeführt.

Die Mineralressource wurde unter Anwendung der Best-Practice-Richtlinien des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) geschätzt und wird gemäß den CIM-Definitionsstandards von 2014 ausgewiesen, die durch Verweis in das National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) aufgenommen wurden.

Die Lagerstätte lässt sich als metamorphosierte magmatische Nickel-Kupfer-Sulfid-Lagerstätte beschreiben. Die Mineralisierung befindet sich in einer gefalteten Amphibolit-Einheit, die strukturell komplex ist und zwei aneinandergrenzende Hauptfaltenstrukturen umfasst, die zwei Antiformen bilden, die durch eine Synforme voneinander getrennt sind. Die Flügel und die Faltenverschlüsse sind mineralisiert und definieren drei Hauptzonen mit unterschiedlichen geologischen Merkmalen, die als South Limb, N2 und N3 bezeichnet werden. Der synformale Bereich zwischen N2 und N3 sowie in Richtung des südlichen Teils des South Limb weist tendenziell eine variablere Mineralisierung auf. Die Mineralisierung fällt um etwa 40° bis 45° in Richtung Westen bis West-Südwest ab, wobei in den tieferen Bereichen eine Änderung der Fallrichtung in Richtung Südwest interpretiert wird. Die nördlichen Flügel jeder Faltenstruktur sind subvertikal, während die südlichen Flügel tendenziell mäßiger einfallen und variabel sind, mit einem durchschnittlichen Neigungswinkel von etwa 40° in Richtung Südosten. Der South Limb und der Faltenabschluss South Limb-N2 beherbergen im Allgemeinen die mächtigsten Mineralisierungsabschnitte, während der N3 Limb die höchsten Gehalte aufweist. Die Mineralisierung kann in den Faltenverschlussbereichen Mächtigkeiten von bis zu 30 m erreichen und sich im N3-Schenkel auf einige 10 cm verjüngen sowie lokal auslaufen. Die Mineralisierung bei Selebi North besteht aus massiven, halbmassiven und disseminierten Sulfiden, die in einer Amphibolit-Einheit enthalten sind, die von undifferenzierten quarz-feldspathaltigen und mafischen Gneisen umgeben ist. In den breiteren Abschnitten der Lagerstätte tritt eine ausgeprägte schieferartige Amphibolit-Einheit auf, die im Allgemeinen den Liegenden der potenziell wirtschaftlichen Mineralisierung bildet; lokal kann sich die Mineralisierung jedoch bis in diese Einheit hinein erstrecken. Massive Sulfide entwickeln sich tendenziell bevorzugt in der Nähe des Kontakts zum Gneis am Hangenden.

Bei Bohrungen von NexMetals wurden Nickel-Kupfer-Sulfide in Tiefen von bis zu etwa 1.550 m unter der Oberfläche durchteuft. Durch den Abbau hat sich die Mineralressource von der Oberflächennähe auf eine Tiefe zwischen etwa 850 m und 900 m unter der Oberfläche verringert.

Kobalt und Silber kommen innerhalb der Nickel-Kupfer-Sulfid-Mineralisierung vor, wobei ausreichende Kobaltdaten vorliegen, um diese in die MRE 2026 einzubeziehen; Silberanalysen liegen jedoch für einen Großteil der Mineralressource nicht vor und wurden daher nicht in die MRE 2026 für Selebi North einbezogen. Innerhalb der Nickel-Kupfer-Sulfid-Mineralisierung kommen geringe Konzentrationen von Platin und Palladium vor, für die noch kein wirtschaftliches Potenzial festgestellt wurde; und ähnlich wie bei Silber decken die Platin- und Palladium-Analysen nicht die gesamte Ausdehnung der Mineralressource ab. Die Sulfidmineralogie besteht hauptsächlich aus Pyrrhotit, Chalkopyrit und Pentlandit.

Alle jüngsten Explorationsarbeiten im Projekt seit der Stilllegung der Mine wurden von NexMetals zwischen 2022 und 2026 durchgeführt. Alle früheren Explorationsarbeiten, die für die Mineralressourcenschätzung (MRE) Selebi North von 2026 relevant sind, wurden bis 2016 vom früheren Betreiber BCL durchgeführt; dabei handelt es sich um Untertagebohrungen und Kanalprobenahmen, die innerhalb der obersten 50 m der Mineralressource liegen und weniger als 10 % der Mineralressourcenschätzung ausmachen. Die seit der Mineralressourcenschätzung von 2024 durchgeführten Bohrungen ermöglichten eine Verfeinerung der bisherigen Interpretation und eine Erweiterung des zuvor definierten Ressourcengebiets. Seit dem Eingang der letzten Untersuchungsergebnisse bei NexMetals am 26. April 2026 wurden keine weiteren Explorationsdaten erhoben.

Die geologische Modellierung wurde in Leapfrog Geo unter Verwendung impliziter Modellierung durchgeführt. Mineralisierte Abschnitte wurden in den Bohrloch- und Kanalproben-Daten auf der Grundlage von Mächtigkeit, Lithologie und Gehalt definiert. Die Auswahl der Abschnitte erfolgte auf der Grundlage eines ungefähren Schwellenwerts für den Net Smelter Return (NSR) von 70 US-Dollar/t unter Verwendung der Nickel-, Kupfer- und Kobaltgehalte, wobei die geologische Kontinuität zwischen eng beieinander liegenden Abschnitten sichergestellt wurde. Angesichts des starken Zusammenhangs der hochgradigen Mineralisierung mit dem Hangwandkontakt des Amphibolits zum umgebenden Gneis wurde dieser bei der Modellierung als bevorzugter Hangwandkontakt herangezogen, um die geologische Kontinuität sicherzustellen. Es wurde eine Mindestmächtigkeit von 1,5 Metern zugrunde gelegt, um eine potenzielle Mindestabbaubreite zu berücksichtigen, und in einigen Fällen wurde eine Verwässerung außerhalb der mineralisierten Ader einbezogen.

Die Variographie wurde mit der Software Datamine Supervisor durchgeführt. Die Ellipsoide wurden in der Ebene der Mineralisierung ausgerichtet, wobei die Anisotropie entlang des Neigungswinkels der Mineralisierung berücksichtigt wurde. Die Nickel-, Kupfer- und Kobaltgehalte sowie die Dichte wurden mittels gewöhnlichem Kriging in ein nicht gedrehtes Blockmodell mit einer Grundzellengröße von 5 mX × 5 mY × 5 mRL interpoliert. Der Datamine-Prozess Dynamic Anisotropy wurde verwendet, um die Suchellipse an Änderungen der Mineralisierungsausrichtung anzupassen. Volumina, die abgebaute Hohlräume darstellten, wurden entfernt, und anschließend wurde für jede Zelle des Blockmodells der NSR unter Verwendung der geschätzten Gehalte, Metallpreise, Ausbeuten, externen Kosten und der Auszahlbarkeit berechnet. Die Mineralressource wurde unter Berücksichtigung der Datenqualität, der Unsicherheit der geologischen Modellierung, des Bohrlochabstands, des Bohrloch-Schnittwinkels und der Kriging-Ergebnisse in die Kategorien angezeigt und abgeleitet eingestuft. Der Großteil der abgeleiteten Mineralressource stützt sich auf Bohrlöcher mit einem Abstand von etwa 100 Metern, während der Großteil der angezeigten Mineralressource auf Bohrlöcher mit einem Abstand von etwa 50 Metern oder deutlich weniger in der Nähe der Abbaugebiete basiert. Die Ausdehnung der Mineralressource wurde unter Berücksichtigung der Mineralisierungstrends und der umgebenden Daten um maximal 50 Meter entlang des Streichs extrapoliert.

Die Mineralressource wurde unter Verwendung eines NSR-Werts von über 75 US-Dollar/t und einer Mindestmächtigkeit von 1,5 Metern ausgewiesen. Blockmodellschätzungen mit einem NSR-Wert von weniger als 75 US-Dollar/t wurden in die Mineralressource einbezogen, sofern ein selektiver Abbau in deren Umgebung als nicht durchführbar erachtet wurde. Bereiche des Blockmodells wurden in niedriggradigen Zonen ausgeschlossen, in denen kein Potenzial besteht, einen abbaubaren Block mit einem NSR-Wert von über 75 US-Dollar/t zu definieren. Unter Zugrundelegung von Konzentrataufbereitungskosten von 20,00 US-Dollar/Tonne, Verwaltungs- und Gemeinkosten von 5,50 US-Dollar/Tonne, Abbaukosten von 47,60 US-Dollar/Tonne und Lizenzgebühren von 3 % für Basismetalle erfüllt die Mineralressource die Cutoff-Gehalt-Kriterien, und die qualifizierte Person (QP) ist der Ansicht, dass für die Mineralressource angemessene Aussichten auf eine letztendliche wirtschaftliche Gewinnung (RPEEE) nachgewiesen wurden.

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Rentabilität ist nicht nachgewiesen. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch umweltbezogene, genehmigungsrechtliche, rechtliche, eigentumsrechtliche, steuerliche, gesellschaftspolitische, vermarktungsbezogene oder andere relevante Faktoren wesentlich beeinflusst werden. Es besteht keine Gewissheit, dass Mineralressourcen in Mineralreserven umgewandelt werden. Die Menge und der Gehalt der im MRE 2026 gemeldeten abgeleiteten Mineralressourcen sind von Natur aus ungewiss; es wurden keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um diese abgeleiteten Mineralressourcen als angezeigte oder gemessene Mineralressource gemäß dem zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zu einer Hochstufung in die Kategorie der angezeigten oder gemessenen Mineralressourcen führen werden.

Qualifizierte Personen

Herr J.C. Witley (BSc Hons, MSc (Eng.)) ist Geologe mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in der Exploration und dem Abbau von Basis- und Edelmetallen sowie in der Bewertung und Berichterstattung von Mineralressourcen. Er ist Leiter des Bereichs Mineralressourcen bei der MSA Group (einem unabhängigen Beratungsunternehmen), ist beim South African Council for Natural Scientific Professions (SACNASP) als Pr.Sci.Nat. registriert und ist Fellow der Geological Society of South Africa (GSSA). Herr Witley verfügt über die entsprechenden Qualifikationen und Erfahrungen, um gemäß NI 43-101 als qualifizierte Person für die Art und den Typ der Mineralisierung sowie der durchgeführten Aktivitäten zu gelten, und gilt gemäß NI 43-101 als unabhängig von NexMetals. Herr Witley hat die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung bezüglich der MRE 2026 geprüft und genehmigt.

Die Überprüfung durch Herrn Witley umfasste einen Vor-Ort-Besuch, um historische mineralisierte Bohrkerne zu begutachten, die vorhandene Infrastruktur an der Oberfläche und unter Tage zu begutachten, die Mineralisierung in unterirdischen Stollen zu untersuchen und mehrere Standorte von Bohrlochmündungen an der Oberfläche (sowohl historische als auch aktuelle) zu überprüfen. Die Mineralisierung in 16 NEXM-Bohrlöchern wurde von der qualifizierten Person (QP) zusammen mit den Probenanalyseergebnissen begutachtet, um das Ausmaß der Kupfer- und Nickelgehalte der Mineralisierung zu überprüfen. Darüber hinaus wurde eine Auswahl der von NexMetals entnommenen Proben anhand unabhängig eingeholtter Analysezertifikate überprüft, und eine zufällige Auswahl historischer Datenbankergebnisse wurde mit digitalen Aufzeichnungen abgeglichen.

Sharon Taylor, MSc, P.Geo., Vizepräsidentin für Geophysik des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß der Definition in NI 43-101, hat alle anderen wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt, mit Ausnahme der Informationen zur MRE 2026 und der von Dr. Lightfoot genehmigten Informationen.

Dr. Peter Lightfoot, PhD, P.Geo., ein beratender Geologe des Unternehmens und eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt, die sich auf die Geologie, Petrologie und Lithogeochemie des Selebi-Intrusionssystems beziehen, einschließlich der Informationen unter den Überschriften Magnesiumreiche Gesteine deuten auf einen möglichen Intrusionskiel hin und Ultramafische Gesteine und potenzieller Intrusionskiel.

Technischer Bericht

Die MRE 2026 wird durch einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 untermauert, der innerhalb von 45 Tagen nach der Pressemitteilung des Unternehmens vom 1. Oktober 2026 eingereicht werden soll.

Klarstellung bezüglich der Dienstleistungsvertrag

Im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 1. Oktober 2026 möchte das Unternehmen klarstellen, dass seine Dienstleistungsvereinbarung mit der SRC Swiss Resource Capital AG eine Laufzeit von 6 Monaten hat und bis zum 1. März 2027 gilt.

Über NexMetals Mining Corp.

NexMetals Mining Corp. ist ein an der TSX.V und der NASDAQ notiertes Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich auf die Wiederinbetriebnahme der ehemals produzierenden Kupfer-Nickel-Kobalt-Platingruppenelement-Minen Selebi und Selkirk in Botswana konzentriert. In Selebi hat NexMetals bestätigt, dass der Umfang der Mineralisierung größer ist als in historischen Schätzungen angenommen, was durch Ressourcenabschätzungen gemäß NI 43-101 und Regulation S-K 1300 untermauert wird. Derzeit laufen geophysikalische Untersuchungen im Bohrloch, Bohrarbeiten sowie metallurgische Programme, die darauf abzielen, die Ressourcen zu erweitern und künftige Wirtschaftlichkeitsstudien zu untermauern. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Management- und Technikteam geleitet, das über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei globalen Mineralprojekten verfügt und Wert auf eine disziplinierte Umsetzung, transparente Unternehmensführung und die langfristige Wertschöpfung für die Stakeholder legt.

Für weitere Informationen über NexMetals Mining Corp. wenden Sie sich bitte an:

Sean Whiteford

CEO

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1-866-794-NEXM (6396)

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Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

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Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) noch die Nasdaq Stock Market LLC übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstige Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Bundeswertpapiergesetze und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen), die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Für die Zwecke dieser Pressemitteilung umfassen zukunftsgerichtete Informationen unter anderem die MRE 2026; die Einreichung eines gemäß NI 43-101 erstellten technischen Berichts zur Untermauerung der MRE 2026 sowie den Zeitpunkt hierfür; die potenzielle Umwandlung von abgeleiteten Mineralressourcen in angezeigte Mineralressourcen und die damit verbundene erhöhte Sicherheit für die zukünftige Bergbauplanung; die potenzielle geologische Verbindung und Kontinuität zwischen den Lagerstätten Selebi North und Selebi Main durch die Hinge Zone; das potenzielle Vorhandensein eines intrusiven Kiels und das Potenzial des Korridors zwischen Selebi North und Selebi Main; die Ergebnisse und den Zeitplan der Strukturstudie von TECT Geological Consulting; die Identifizierung von Explorationszielen sowie die Ausrichtung und den Schwerpunkt künftiger Explorationsarbeiten; die weiterhin offenen Lagerstätten und das Potenzial für weiteres Ressourcenwachstum innerhalb und zwischen den Lagerstätten, einschließlich in der Tiefe der Selebi-Mine und innerhalb der Flexure-Zone; das Potenzial von Selebi, sich zu einem Kupfer-Nickel-Sulfid-Projekt von Weltklasse zu entwickeln; die Fähigkeit, separate, reine Kupfer- und Nickelkonzentrate zu produzieren, die den Spezifikationen kommerzieller Schmelzwerke entsprechen; die potenziellen Auswirkungen der wachsenden Ressource auf die Minenplanung und die Wirtschaftlichkeit des Projekts; den zusätzlichen Zeitaufwand für die Selebi-PEA, die Bewertung alternativer Optionen für die Wiederaufnahme des Betriebs sowie den Zeitplan und den Umfang weiterer Bohr- und technischer Arbeiten; die Projektfinanzierungsprüfung des Unternehmens für seine Vermögenswerte, einschließlich ihres Umfangs, des Fortschritts, des Zeitplans und des Abschlusses sowie der potenziellen Ergebnisse dieses Prozesses, einschließlich der Minimierung der Verwässerung für bestehende Aktionäre; den Abschluss einer PEA für Selkirk durch DRA Global; und die Pläne des Unternehmens, Ausgaben zu priorisieren, das Arbeitstempo an das verfügbare Kapital anzupassen und das Unternehmen auf die Chancen auszurichten, von denen es glaubt, dass sie den größten Wert für die Aktionäre bieten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen erfordern naturgemäß, dass das Unternehmen bestimmte Annahmen trifft, und beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe wesentlicher Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für angemessen hält, darunter unter anderem: die Genauigkeit der MRE für 2026 und die wesentlichen Eingangsgrößen und Parameter, auf denen sie basiert, einschließlich langfristiger Metallpreise, metallurgischer Ausbeuten, Ausbeutegrade, externer Kosten, Lizenzgebühren, Annahmen zu Abbau-, Aufbereitungs- und Verwaltungs- und Gemeinkosten sowie des NSR-Grenzwerts; die Zuverlässigkeit der von BCL erhobenen historischen Daten; die Gültigkeit der aktuellen geologischen, strukturellen, geophysikalischen und geochemischen Interpretationen des Unternehmens; die Kontinuität der Mineralisierung zwischen den Bohrlöchern und in Abwärtsrichtung; die Verfügbarkeit von Bohrgeräten, Personal und Auftragnehmern; die Fähigkeit des Unternehmens, bei Bedarf Finanzierungen zu akzeptablen Konditionen zu erhalten; Wechselkurse, die den aktuellen Erwartungen entsprechen; den weiteren Verlauf der Projektfinanzierungsprüfung und der Selkirk-PEA im Wesentlichen wie derzeit erwartet; den rechtzeitigen Erhalt der erforderlichen behördlichen, umweltrechtlichen und sonstigen Genehmigungen und Zulassungen; das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen im politischen, regulatorischen, steuerlichen und wirtschaftlichen Umfeld in Botswana, einschließlich der Lizenzgebühren- und Steuersysteme; sowie das fortgesetzte Engagement und die Leistung der Berater und Gutachter des Unternehmens.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, gehören unter anderem die mit Mineralressourcenschätzungen verbundene Unsicherheit, einschließlich der Tatsache, dass abgeleitete Mineralressourcen einem hohen Maß an Unsicherheit unterliegen und möglicherweise nicht in angezeigte oder gemessene Mineralressourcen hochgestuft werden können, sowie die Tatsache, dass Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität aufweisen; die Zuverlässigkeit historischer Daten, einschließlich Untersuchungsergebnisse, die von einem Labor durchgeführt wurden, das nicht unabhängig und nicht für Analysen im Explorationsbereich akkreditiert war; Risiken im Zusammenhang mit dem historischen Bergbau, einschließlich abgebauter Hohlräume und durch den Bergbau erschöpfter oder sterilisierter Bereiche; Schwankungen der Kupfer-, Nickel- und Kobaltpreise; Wechselkursschwankungen; Abweichungen der metallurgischen Ausbeuten, der Ausbeutbarkeiten sowie der Kapital- und Betriebskosten von den angenommenen Werten, einschließlich des Risikos, dass das Zwei-Konzentrat-Szenario nicht im kommerziellen Maßstab realisiert werden kann; den vorläufigen Charakter der Bohr-, geophysikalischen und metallurgischen Ergebnisse sowie der aktuellen geologischen Interpretationen, einschließlich der Möglichkeit, dass weitere Bohrungen keinen Zusammenhang zwischen Selebi North und Selebi Main, das Vorhandensein eines intrusiven Kiels oder die Kontinuität der Mineralisierung bestätigen; die Eignung von Explorationsergebnissen zur Vorhersage von Mineralisierungen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine aktuellen Mineralressourcenschätzungen zu erweitern oder zu verbessern; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Bohr-, geowissenschaftlichen und metallurgischen Arbeiten sowie seine Arbeitspläne im Allgemeinen umzusetzen; Risiken im Zusammenhang mit dem zusätzlichen Zeitaufwand für die Selebi-PEA; einschließlich des Risikos, dass keine realisierbare Option für eine Wiederaufnahme der Produktion identifiziert wird oder dass jede Option für eine Wiederaufnahme erheblichen Kapitalaufwand, Genehmigungsverfahren oder Zeitaufwand erfordert; die Vor-Machbarkeits- oder Machbarkeitsstudie für die Bergbauproduktion; das Risiko, dass die Projektfinanzierungsprüfung möglicherweise nicht zu einer Transaktion zu für das Unternehmen günstigen Bedingungen oder überhaupt zu keiner Transaktion führt; das Risiko, dass die Selkirk-PEA möglicherweise nicht zum erwarteten Zeitpunkt abgeschlossen wird oder keine günstigen Ergebnisse liefert; Verzögerungen bei der Einreichung des technischen Berichts innerhalb der vorgeschriebenen Frist oder die Unmöglichkeit, diesen einzureichen; Verzögerungen bei der Einholung oder das Ausbleiben erforderlicher behördlicher, umweltrechtlicher oder sonstiger Projektgenehmigungen; Eigentumsrisiken; politische, regulatorische, steuerliche und wirtschaftliche Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit in Botswana, einschließlich Änderungen der Lizenzgebühren- und Steuersysteme; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, Beratern und Fachleuten; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Notierungen an der TSX Venture Exchange und am Nasdaq Stock Market aufrechtzuerhalten; Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten künftig benötigter Finanzmittel; Veränderungen an den Aktienmärkten; Inflation; Verzögerungen bei der Projektentwicklung; die sonstigen Risiken, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind; sowie jene Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC auf EDGAR (www.sec.gov) und in Kanada auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) jeweils unter dem Emittentenprofil des Unternehmens aufgeführt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zugrunde gelegt wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben, und es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass solche Ereignisse innerhalb der angegebenen Zeiträume oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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