IRW-News: Polaris Renewable Energy Inc.: Polaris Renewable Energy vergibt wichtigen Liefervertrag und erteilt Freigabe für Investition in das Batteriespeicherprojekt Punta Lima

IRW-PRESS: Polaris Renewable Energy Inc.: Polaris Renewable Energy vergibt wichtigen Liefervertrag und erteilt Freigabe für Investition in das Batteriespeicherprojekt Punta Lima

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 20. Oktober 2026 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) (Polaris oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es einen Vertrag mit Trina Energy Storage Solutions (Singapore) Pte. Ltd. (Trina Storage) über die Lieferung von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) für das Projekt Punta Lima des Unternehmens in Puerto Rico vergeben und unterzeichnet hat. Trina Storage ist ein globaler Anbieter von Energiespeichersystemen im Großmaßstab mit 30 GWh an bereits in Betrieb genommenen und in der Umsetzung befindlichen BESS-Projekten weltweit, darunter mehr als 6 GWh in Lateinamerika und der Karibik.

Das BESS-Projekt Punta Lima wird im Rahmen des Accelerated Storage Addition Program (ASAP) von Puerto Rico vorangetrieben. ASAP ist eine strategische Initiative, die darauf abzielt, die Netzzuverlässigkeit durch den Einsatz von Batterie-Energiespeichersystemen im Großmaßstab zu stärken, die am Standort bestehender Erzeugungsanlagen installiert werden.

Zum Hintergrund: Am 5. Juni 2026 unterzeichnete Polaris Power US, Inc. (PPUS) mit der Puerto Rico Electric Power Authority die BESS-Standardangebotsvereinbarung (die SO1-Vereinbarung) und schuf damit den Rahmen für seine Teilnahme an ASAP. Die Auftragsvergabe an Trina Storage und die Unterzeichnung des entsprechenden Liefervertrags stellen den nächsten wichtigen Meilenstein bei der Weiterentwicklung des BESS-Projekts Punta Lima dar.

Das BESS-Projekt Punta Lima wird aus einem einzigen System mit einer Leistung von 35,7 MW und einer Speicherdauer von 8 Stunden bestehen. Gemäß der SO1-Vereinbarung wird die Speicherkapazität von 71,4 MW durch das BESS in zwei Energieabgabeblöcken von jeweils vier Stunden bereitgestellt. Die geschätzten Bruttoinvestitionskosten für das ASAP-Projekt, einschließlich des BESS, des Mittelspannungstransformators, der Tarife und der übrigen Anlagenkomponenten, werden voraussichtlich zwischen 55 und 60 Millionen US$ liegen und aus den vorhandenen Barmitteln finanziert. Nach Fertigstellung und vollständiger Inbetriebnahme wird das Projekt im ersten Betriebsjahr voraussichtlich ein EBITDA von etwa 12,5 Millionen US$ erwirtschaften. PPUS hat als Ressourcenanbieter Anspruch auf monatliche feste und leistungsabhängige Zahlungen von der Puerto Rico Electric Power Authority als Gegenleistung für die Bereitstellung von Energiespeicherdiensten, einschließlich Kapazitäts- und Netzunterstützung. Laut Vertrag mit Trina erfolgt die Lieferung der BESS-Container im März/April 2027. Dementsprechend wird der kommerzielle Betrieb des Projekts derzeit für das dritte Quartal 2027 erwartet, und die Vereinbarung hat eine Laufzeit von 20 Jahren ab dem Datum der Inbetriebnahme.

Marc Murnaghan, CEO von Polaris, kommentierte:

Der Abschluss des Liefervertrags mit Trina Storage ist ein bedeutender Meilenstein für die Förderung unserer Investition in Punta Lima, da das Projekt damit von der vertraglichen Rahmenvereinbarung in die Phase der Beschaffung und Implementierung der Anlagen übergeht. Diese Investition spiegelt unser Vertrauen in die langfristige Energiewende in Puerto Rico wider sowie unser Engagement für die Bereitstellung kritischer Speicherkapazitäten, die die Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit des Stromnetzes verbessern werden. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Trina Storage und unseren Partnern das Projekt in Richtung Bau und kommerzieller Betrieb voranzutreiben.

Polaris setzt sich weiterhin für die Bereitstellung langfristiger, nachhaltiger Energielösungen in ganz Lateinamerika und der Karibik ein und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Trina Storage und anderen Beteiligten bei der Umsetzung des BESS-Projekts Punta Lima.

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und der Karibik konzentriert. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell gut ausgestattetes Unternehmen, das einen entsprechenden Beitrag zur Energiewende leistet.

Das Portfolio des Unternehmens umfasst ein geothermisches Kraftwerk (~82 MW), vier Laufwasserkraftwerke (~39 MW), drei Solarprojekte (Photovoltaik) (~35 MW) und einen Onshore-Windpark (~26 MW). Zum Entwicklungsportfolio des Unternehmens gehören außerdem drei Projekte in Mexiko mit einer Solarstromerzeugungskapazität von ca. 250 MWdc und einer Batterie-Energiespeicherkapazität von 61,6 MW/192,0 MWh. Diese Projekte befinden sich derzeit in der Planungsphase und steuern auf den Abschluss der Finanzierungsverträge (Financial Close) zu.

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Investor Relations

Polaris Renewable Energy Inc.

Telefon: +1 647-245-7199

E-Mail: info@PolarisREI.com

Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zur Entwicklung, Finanzierung, Beschaffung, Errichtung, Installation, Inbetriebnahme und zum Betrieb des BESS-Projekts Punta Lima; zur voraussichtlichen Konfiguration und Kapazität des BESS; zu den geschätzten Bruttoinvestitionskosten in Höhe von 55 bis 60 Millionen US$ und zur Verwendung der vorhandenen Barmittel zur Finanzierung des Projekts; zum erwarteten jährlichen Beitrag zum EBITDA; zu den voraussichtlichen Terminen für die Anlagenlieferung und der Aufnahme des kommerziellen Betriebs; zu den im Rahmen der SO1-Vereinbarung erwarteten festen und leistungsabhängigen Zahlungen; sowie zur erwarteten Laufzeit von 20 Jahren, den Vorteilen und der Leistung des Projekts. Diese zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen, sowie auf Annahmen, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden. Häufig, jedoch nicht immer, lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen anhand der Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, sieht vorher, beabsichtigt, strebt an, zielt darauf ab, geht davon aus oder glaubt oder durch Variationen, einschließlich negativer Variationen, solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, sollten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen wesentlich von den ausgedrückten oder implizierten abweichen. Dazu gehören Änderungen bei den Kosten für Ausrüstung, Bau, Arbeitskräfte, Transport, Tarife und anderen Projektkosten; der Verfügbarkeit ausreichender Barmittel und Änderungen der Liquidität oder der Prioritäten bei der Kapitalallokation des Unternehmens; Störungen in der Lieferkette oder Verzögerungen bei der Herstellung, Lieferung, Installation, Prüfung oder Inbetriebnahme; die Leistung, den Leistungsabfall, die Verfügbarkeit, die Kapazität, den Rundlaufwirkungsgrad und die Zuverlässigkeit des BESS und der zugehörigen Ausrüstung; die Leistung von Auftragnehmern und Lieferanten; Änderungen am Entwurf, Umfang, Zeitplan oder der Wirtschaftlichkeit des Projekts; die Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen, Zulassungen und Netzanschlussvereinbarungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Einhaltung vertraglicher Meilensteine und Leistungsanforderungen; die Fähigkeit der Vertragspartner, einschließlich Trina Storage und der Puerto Rico Electric Power Authority, ihren Verpflichtungen nachzukommen; die Berechnung, Verfügbarkeit und den Erhalt von festen und leistungsabhängigen Zahlungen im Rahmen der SO1-Vereinbarung; Wetterereignisse, Naturkatastrophen und andere Bedingungen, die Puerto Rico betreffen; Änderungen von Gesetzen, Vorschriften, Tarifen, Steuern oder der Regierungspolitik; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; sowie die weiteren Faktoren, die unter Risk Factors im Jahresinformationsformular des Unternehmens erörtert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig abgewogen werden, und Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für angemessen hält, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Projektgestaltung und des Projektumfangs; der Auslegung und fortbestehenden Gültigkeit der SO1-Vereinbarung; der Berechnung der vertraglichen Kapazität und der Zahlungen im Rahmen dieser Vereinbarung; der Preisgestaltung, Verfügbarkeit, Leistung und pünktlichen Lieferung von Ausrüstung; der Tarife und Baukosten; der Verfügbarkeit von Barmitteln zur Finanzierung des Projekts; behördlicher Genehmigungen und Netzanschlussvereinbarungen; der Leistung von Auftragnehmern, Lieferanten und Vertragspartnern; Projektzeitpläne; der Aufnahme des kommerziellen Betriebs im dritten Quartal 2027; der Betriebsleistung; sowie der fristgerechten Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch die jeweiligen Parteien, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Annahmen oder zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen werden. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich der zukunftsgerichteten Informationen, beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Polaris übernimmt - sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben - keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen.

QUELLE: Polaris Renewable Energy Inc.

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