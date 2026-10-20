Japan und Südkorea rücken in KI-Weltspitze vor - Deutschland hinkt hinterher

Berlin, 20. ⁠Okt (Reuters) - Japan und Südkorea haben einer Studie zufolge bei der Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) aufgeholt und sind in die Weltspitze vorgerückt. Deutschland tritt dagegen auf der Stelle und ist nicht in der Weltspitze, wie die Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group (BCG) am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Deutschland habe aber ‌großes Potenzial, vor allem mit KI in der Industrie. Allerdings fehlten Fachkräfte in dem Bereich.

Japan punktet laut BCG mit einer innovationsfreundlichen Regulierung, umfangreichen Investitionen internationaler Technologiekonzerne und einer ⁠starken Robotik-Industrie. ⁠Südkorea habe gezielt in eigene KI-Modelle und Rechenkapazitäten investiert. Beide Staaten hätten seit 2024 die Voraussetzungen für den Einsatz von KI deutlich verbessert. "Es reicht nicht aus, KI auf politischer Ebene zur Priorität zu erklären", sagte BCG-Experte Andrej Levin. "Entscheidend ist, wie schnell daraus Investitionen, Infrastruktur und konkrete Anwendungen entstehen."

Insgesamt haben sich seit 2024 acht Länder so deutlich verbessert, dass ‌sie in eine höhere Klasse vorgerückt sind. In der ‌Weltspitze sind neben den Aufsteigern Japan und Südkorea weiterhin die USA, China, Großbritannien, Kanada und Singapur. Deutschland bleibt gleich und gehört nicht zu den weltweit führenden KI-Standorten. BCG hat für die Studie ⁠insgesamt 79 Staaten unter die Lupe genommen.

INDUSTRIE AM ZUG

Die Entwicklung besonders leistungsfähiger KI-Modelle ist laut ‌Studie weiterhin stark auf die USA und China ⁠konzentriert. "Deutschland muss nicht jedes KI-Modell selbst entwickeln, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein", so Levin. "Die große Chance liegt darin, Künstliche Intelligenz dort einzusetzen, wo wir bereits über industrielle Kompetenz und jahrzehntelanges Prozesswissen verfügen." Gute Voraussetzungen dafür gebe es in den ‌Industriezweigen Automobil, Chemie, Biotechnologie und Medizintechnik. "Mit der Weiterentwicklung ⁠sogenannter Physical AI, also KI-Systemen zur Steuerung ⁠von Maschinen, Robotern und Fahrzeugen, könnten künftig auch industrielle Bereiche wie Produktion und Logistik stärker von KI-bedingten Veränderungen erfasst werden."

Rund 65 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung entfallen laut BCG-Analyse auf Branchen mit mittlerem oder hohem KI-Veränderungspotenzial. Nötig seien nun qualifizierte Fachkräfte, Investitionen und der Zugang zu leistungsfähiger Recheninfrastruktur. "Insbesondere bei der Verfügbarkeit spezialisierter KI-Fachkräfte besteht hierzulande gegenüber den führenden Volkswirtschaften Nachholbedarf", warnte BCG. "In Sachen Risikokapital und Finanzierung von KI-Unternehmen weist Deutschland jedoch im internationalen Vergleich Stärken auf." Die Bundesregierung will bis 2030 die deutschen Rechenzentrumskapazitäten verdoppeln ⁠und die Rechenkapazitäten für KI und Supercomputer vervierfachen.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)