Jeder Fünfte fühlt sich von Messenger-Chats oft überfordert

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

BERLIN (dpa-AFX) - Familienchat, Freundesgruppe, Sprachnachrichten: Viele Menschen in Deutschland fühlen sich einer Befragung zufolge von der Menge an Nachrichten in Messenger-Apps überfordert. 72 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer kennen das Gefühl, 20 Prozent geht es sogar häufig so, wie aus einer repräsentativen Umfrage des Unternehmens Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom hervorgeht.

Ältere fühlen sich demnach häufiger überfordert als Jüngere. Bei den Nutzern ab 65 Jahren kennen 78 Prozent das Gefühl, 28 Prozent häufig. Bei den 16- bis 29-Jährigen sind es 68 Prozent, häufig überfordert sind 16 Prozent. Für die Erhebung wurden den Angaben zufolge 1.006 Menschen ab 16 Jahren zwischen Juli und August telefonisch befragt, darunter 875 Messenger-Nutzer.

Insgesamt nutzen demnach 87 Prozent der Menschen ab 16 Jahren privat zumindest gelegentlich Messenger wie WhatsApp, Signal, Telegram oder Threema. 69 Prozent lassen Nachrichten zumindest gelegentlich länger unbeantwortet, weil es ihnen zu viel wird. 12 Prozent machen das öfter. 73 Prozent haben dann zumindest gelegentlich ein schlechtes Gewissen, 75 Prozent entschuldigen sich für späte Antworten.

"Viele setzen sich selbst stärker unter Antwortdruck, als sie es von anderen erwarten", sagte Bitkom-Experte Sebastian Klöß. 87 Prozent haben zumindest gelegentlich Verständnis, wenn andere nicht sofort antworten. Die Geduld hat aber Grenzen: Für 69 Prozent ist es zumindest gelegentlich ein Grund, einen Kontakt auslaufen zu lassen oder abzubrechen, wenn Freunde sehr lange zum Antworten brauchen. Häufig ist das allerdings nur bei 9 Prozent der Fall.

Auch eine Umfrage der IU Internationalen Hochschule hatte im Mai Hinweise auf digitalen Stress gefunden. Dort hatten 56,2 Prozent das Gefühl, ihr Umfeld erwarte zeitnahe Antworten. 44,3 Prozent fühlten sich von der Menge an digitalen Informationen überfordert./mjm/DP/jha

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Allianz mit Telefonica, Vodafone und Orange
Deutsche Telekom plant europäisches Satellitennetzgestern, 09:36 Uhr · Reuters
T-Logo der Deutschen Telekom an einer Gebäudefassade
Personalvorständin Judith Wiese
Siemens warnt vor Abbau von Einstiegsjobs durch KIheute, 04:17 Uhr · dpa-AFX
Siemens-Schriftzug auf einem Panel vor blauem Himmel
Kooperation geplant
Nvidia-Chef: Deutschlands Industrie ist gut gerüstet für KI-Äraheute, 05:12 Uhr · Reuters
Nvidia-Chef: Deutschlands Industrie ist gut gerüstet für KI-Ära
Drittes Quartal 2026
ABB mit Rekordaufträgen – Aktie fällt dennoch deutlichheute, 08:40 Uhr · dpa-AFX
ABB mit Rekordaufträgen – Aktie fällt dennoch deutlich
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash jetzt nutzenheute, 09:07 Uhr · onvista
Plus
Abbauen, Absichern oder Verkaufen?
Chip-Ausverkauf: So gehen Profis jetzt vorgestern, 14:10 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 18.10.2026
Korrektur oder Crash? Was der Kursrutsch bei Chip-Aktien bedeutet18. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen