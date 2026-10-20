KI-Zweifel lassen Anleger nicht los - Warten auf US-Bilanzen

Frankfurt, 20. Okt (Reuters) - ⁠Sorgen über die weitere Entwicklung im Technologiesektor haben die Anleger an den Börsen weiter auf Trab gehalten. Der Dax und der EuroStoxx50 notierten am Dienstagvormittag jeweils rund ein Prozent tiefer bei 25.090 und 6088 Punkten. Für schlechte Stimmung sorgten vor allem Rückgänge um knapp drei bis fast vier Prozent bei Unternehmen wie Infineon, Aixtron und ‌Suss Microtec.

"Die Sorgen um die hohen Bewertungen und die Finanzierung des KI-Booms nehmen weiter zu", sagte Andreas Lipkow, Chefanalyst beim Broker CMC Markets. Der europäische Technologie-Branchenindex bröckelte um 1,5 Prozent ab. Eine milliardenschwere ⁠Kapitalerhöhung beim französischen ⁠Elektrotechnikkonzern Schneider Electric drückte die Aktien um 3,5 Prozent ins Minus. In Zürich verlor ABB rund sechs Prozent, obwohl der Technologiekonzern einen Rekordauftragseingang dank der Nachfrage von Rechenzentren gemeldet hatte. Der Future für den Index der US-Technologiebörse Nasdaq gab ebenfalls erneut leicht nach.

BILANZEN ALS ZÜNGLEIN AN DER WAAGE

Auch an den asiatischen Börsen gerieten Unternehmen aus den Bereichen Halbleiter und Rechenzentren am Dienstag unter Verkaufsdruck. "Die Anleger stellen zunehmend infrage, ‌ob sich die gewaltigen Investitionen der großen Technologiekonzerne tatsächlich in absehbarer ‌Zeit auszahlen können", sagte Lipkow. Zusätzlichen Gegenwind für den Dax lieferten die höher als erwartet ausgefallenen deutschen Erzeugerpreise für September.

In den Fokus der Anleger rückt die Bilanzsaison der Unternehmen. "Für eine Stimmungswende dürften vor allem die Ausblicke entscheidend sein: ⁠Überzeugende Wachstumsperspektiven und belastbare Gewinne könnten das Vertrauen stärken", sagte Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG. Mit Blick auf ‌die KI-Sorgen steht dabei die Geschäftsentwicklung von US-Technologieriesen wie ⁠SpaceX, Meta und Tesla im Mittelpunkt. In Deutschland warten Anleger auf die Zahlen des Dax-Schwergewichts SAP am Mittwoch.

Bereits am Dienstag sorgten Geschäftszahlen kleinerer Unternehmen für Bewegung. Die Aktien von OVHcloud sprangen um 8,5 Prozent in die Höhe. Der französische Cloud-Anbieter wies für das bis Ende August ‌laufende Geschäftsjahr erstmals seit seinem Börsengang 2021 einen positiven ⁠freien Barmittelzufluss (Levered Free Cash Flow) aus. Dagegen brachen ⁠die Papiere der auf Visualisierungstechnologie spezialisierten belgischen Firma Barco um 12,9 Prozent ein. Barco prognostizierte für das Gesamtjahr einen Umsatz leicht unter dem Vorjahresniveau.

ÖLPREISE LEGEN ERNEUT ZU

Ein erneuter Anstieg beim Ölpreis drückte zudem auf die Stimmung. Der Preis für Nordsee-Rohöl der Sorte Brent stieg um bis zu 1,4 Prozent auf 111,05 Dollar je Fass (159 Liter) und baute damit sein Fünfmonatshoch aus. Händler verwiesen auf einen Risikoaufschlag wegen anhaltender geopolitischer Gefahren, nachdem die vom Iran unterstützten Huthi-Milizen im Jemen zum Wochenstart Angriffe auf Ziele in Saudi-Arabien gemeldet hatten. Bereits am Montag waren die Ölpreise gestiegen. Höhere Energiepreise schüren die Erwartung, dass ⁠die US-Notenbank die Zinsen zur Eindämmung der Inflation länger auf hohem Niveau belassen könnte.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)