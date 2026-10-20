Krankheitserreger in Forellen: Lidl ruft Produkt zurück

dpa-AFX · Uhr
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STUTTGART (dpa-AFX) - Weil sie Bakterien enthalten sollen, ruft der dänische Lieferant Danforel A/S zwei Sorten Regenbogen-Forellenfilets zurück. Betroffen sind die Produkte "Nautica Regenbogen Forellenfilets Natur, 125g" und "Nautica Regenbogen Forellenfilets Pfeffer, 125g" mit dem Verbrauchsdatum 20.10.2026, wie das Unternehmen mitteilte. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten die Produkte nicht verzehren, sie könnten Listerien enthalten.

Listerien können schwere Magen-Darm-Erkrankungen auslösen, deren Symptome denen eines grippalen Infekts ähneln können. Bei Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren sowie alten und kranken Menschen können ernste Krankheitsverläufe auftreten.

Die Ware wurde bei Lidl in Deutschland in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland verkauft. Die Produkte können den Angaben zufolge in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet. Andere Produkte des Lieferanten sowie weitere Artikel der Marke Nautica seien nicht betroffen./mxx/DP/jha

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