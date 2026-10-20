Kritik vor Treffen der Verkehrsminister: Schienenmaut muss reformiert werden

Berlin, 20. Okt (Reuters) - ⁠Vor der Verkehrsministerkonferenz in Bayern werden Forderungen laut, die Schienenmaut dringend zu reformieren. Das bisherige Trassenpreissystem führe in den nächsten Jahren zu hohen Kostensteigerungen, kritisierten mehrere Organisationen am Dienstag im Vorfeld des Treffens. Die Gewerkschaft GDL als auch der Verband der Güterbahnen betonten, ohne schnelle Reform dürften wieder mehr Lieferungen auf die ‌Straße verlagert werden. Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) hat zuletzt signalisiert, das Problem rasch angehen zu wollen. In seinem Umfeld wird aber nicht mit einem völlig neuem System gerechnet, sondern eher kleineren Anpassungen.

GDL-Chef Mario ⁠Reiß forderte ⁠dagegen einen Systemwechsel mit der Einführung des sogenannten Grenzkostenprinzips. Dabei müssten die Verkehrsunternehmen nur noch für die tatsächlichen Kosten ihrer Fahrten zahlen. Die Finanzierung der Infrastruktur müsste der Staat alleine stemmen. In Bilgers Umfeld heißt es, dies würde den Bund mehrere Milliarden kosten und sei derzeit nicht finanzierbar. Eine Reform der Trassenpreise müsse zu mehr Planungssicherheit beitragen und die Nutzer angemessen für die Finanzierung des Schienennetzes ‌heranziehen.

Reiß sagte, bei dem Verkehrsministertreffen am Mittwoch und Donnerstag in ‌Hohenschwangau nahe Füssen müssten konkrete politische Schritte vorgestellt werden. "Aufschläge von mehr als 60 oder sogar 80 Prozent in einzelnen Segmenten haben mit einer verlässlichen Grundlage für mehr Verkehr auf der Schiene nichts mehr zu tun. Wer ⁠die Nutzung der Schiene immer weiter verteuert, darf sich über weniger Züge und mehr Verkehr auf der ‌Straße nicht wundern." Es gebe dringenden Handlungsbedarf zugunsten der ⁠Güterbahnen, aber auch der Nahverkehrsanbieter. In Sachsen habe der Verkehrsverbund Oberelbe bereits angekündigt, das bisherige Angebot auszudünnen. Höhere Trassenpreise führten am Ende zu weniger Eisenbahn.

INDUSTRIE WÜRDE LEIDEN

Die privaten Güterbahnen werfen der Infrastrukturtochter der Deutschen Bahn vor, bei den Trassenentgelten immer weiter an der Preisschraube ‌zu drehen. Im Jahr 2028 sollten es im Standardsegment ⁠6,6 Prozent mehr sein. Bei Gefahrgütern - hierzu ⁠zählen Mineralöl, chemische Erzeugnisse oder Düngemittel - seien 63,5 Prozent geplant. Bei sehr schweren Zügen - etwa für die Bau-, Stahl- oder Energiebranche - seien es knapp 85 Prozent. Im Schnitt ergäbe sich eine Anhebung um mehr als 14 Prozent, nachdem für 2027 bereits ein Plus von fast 13 Prozent vorgesehen sei.

Der Verband der Güterbahnen betonte in einem offenen Brief an die Verkehrsminister, die Wirtschaftszweige Metall, Chemie, Automobil, Energie, Landwirtschaft und Lebensmittel, Baustoffe, Rohstoffe, der Handel und auch Konsumgüterhersteller seien auf Lieferungen per Bahn angewiesen. Seit dem Rekordhoch 2022 sei der Gütertransport auf der Schiene aber spürbar gesunken. Deswegen ⁠brauche es eine Reform der Trassenpreise. Außerdem dürfe die Förderung des Bundes 2027 nicht wie bisher geplant deutlich reduziert werden.

(Bericht von Christian Krämer. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)