Merz: 800 Milliarden Euro Investitionszusagen bis 2028

Berlin, 20. ⁠Okt (Reuters) - Unternehmen der Initiative "Made in Germany" haben laut Bundeskanzler Friedrich Merz Investitionen in Höhe von 800 Milliarden Euro bis 2028 zugesagt. "Wir sehen ein beschleunigtes Wachstum ‌im Jahr 2026 trotz steigenden geopolitischen Drucks und eines Sprungs der Energiepreise", sagte Merz am Dienstag ⁠bei der ⁠Konferenz "Invest in Germany". Er verwies darauf, dass der Internationale Währungsfonds die Wachstumsannahme für Deutschland auf 1,3 Prozent in diesem Jahr erhöht habe. Die ausländischen Direktinvestitionen seien 2025 gegenüber 2024 um 50 ‌Prozent auf 86 Milliarden Euro gestiegen. ‌Er verwies zudem auf eine sprunghafte Zunahme neuer Start-ups.

Die Bundesregierung versuche, diese Entwicklung mit entschiedenen Reformen der ⁠Sozialsysteme und dem Abbau von Bürokratie auf nationaler und ‌europäischer Ebene zu unterstützen. "Wichtig ⁠sind Tempo und Umsetzung", sagte Merz. Als Stärken Deutschlands nannte er die politische Stabilität, die Unabhängigkeit des Justizsystems, die multilaterale, verlässliche Ausrichtung ‌des Landes, die starke ⁠Forschungslandschaft, die geografische Lage ⁠in der Mitte des EU-Binnenmarktes sowie die nach wie vor starke industrielle Basis. Er forderte die Firmen auf, verstärkt künstliche Intelligenz bei ihrer Arbeit einzusetzen.

Am zweiten Tag der Investitionskonferenz wird erwartet, dass einzelne Firmen auch neue Investitionen in Deutschland ankündigen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Philipp Krach.Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)