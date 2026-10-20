Merz nach Investorenkonferenz: Haben Zusagen von 230 Milliarden Euro bekommen

Berlin, 20. ⁠Okt (Reuters) - Nach der Investorenkonferenz der Bundesregierung in Berlin zeigt sich Kanzler Friedrich Merz zufrieden. "Wir sind entschlossen, Deutschland einen großen Schub zu geben." Es seien Investitionen im Umfang von rund 230 Milliarden Euro zugesagt worden, ‌sagte der CDU-Chef am Dienstag zu Journalisten. Allein Amazon wolle 16 Milliarden Euro investieren. Weitere Zusagen kämen von den US-Technologiefirmen Nvidia und ⁠Microsoft, der ⁠für Lidl bekannten Schwarz-Gruppe, RWE, Sanofi und dem US-Investor Blackstone. Merz sagte, die Regierung wolle mit Reformen dem Vertrauen gerecht werden und weitere Investorentreffen abhalten. Diese Veranstaltung solle nur der Anfang sein.

Merz ergänzte, große Unterstützung habe er für die Reformen im Rentensystem ‌bekommen. Hier soll ein größerer Teil der ‌Rente künftig aus Investments am Kapitalmarkt kommen. "Wir machen aus einem Land der Sparer ein Land der Investoren." Ähnlich äußerte sich Bundesfinanzminister Lars Klingbeil. Die ⁠Frühstartrente, bei der der Staat jeden Monat zehn Euro für Kinder ‌anlegen will, werde zu einem Kulturwandel ⁠führen.

SPD-Chef Klingbeil sagte, der Blick auf Deutschland ändere sich gerade. "Es passiert was in Deutschland." Er verwies auf die Wachstumsprognosen von über einem Prozent in diesem und im nächsten Jahr. "Deutschland ist ‌zurück." Die Regierung dürfe sich ⁠deswegen aber nicht zurücklehnen und müsse ⁠weitere Reformen angehen. Die klare Erwartung der Investoren sei gewesen, dass Deutschland dabei in Europa der Treiber sei.

"Investitionen sind willkommen", sagte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Sie sprach von imposanten Zusagen der Investoren. Es gebe aber einen harten Wettbewerb um Geldgeber. "Die Konkurrenz schläft nicht." Enteignungen, wie sie die wahrscheinliche Landesregierung in Berlin für große Immobilienkonzerne plant, seien Gift. Die Bundesregierung werde privates Eigentum schützen.

Bericht ⁠von Christian Krämer, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).