Merz zufrieden mit Investorenkonferenz: Zusagen von 230 Mrd Euro

- von Andreas Rinke ⁠und Christian Krämer und Hakan Ersen

Berlin, 20. Okt (Reuters) - Bei der ersten Investorenkonferenz der Bundesregierung wurden laut Kanzler Friedrich Merz Zusagen im Umfang von rund 230 Milliarden Euro eingesammelt. "Wir sind entschlossen, Deutschland einen großen Schub zu geben", sagte der CDU-Chef am Dienstag in Berlin zu Journalisten, ohne dabei Fragen zuzulassen. Allein Amazon wolle mehr als 16 Milliarden Euro investieren. Weitere Zusagen kämen von den US-Technologiefirmen Nvidia und Microsoft, der für Lidl bekannten Schwarz-Gruppe, RWE, Sanofi und dem US-Investor Blackstone. Das Wirtschaftsministerium sprach ‌davon, dass in diesem Jahr 228,6 Milliarden Euro in Deutschland investiert würden - davon mehr als 95 Milliarden Euro aus dem Ausland. Allerdings werden auf solchen Konferenzen oft Summen addiert, die bereits vorher entschieden worden waren.

Merz sagte, die Regierung wolle mit Reformen dem Vertrauen gerecht werden und weitere ⁠Investorentreffen abhalten. Es sollte ⁠nur der Anfang sein. Unternehmen der Initiative "Made for Germany" hätten bis 2028 Zusagen in Höhe von 800 Milliarden Euro gemacht. "Wir sehen ein beschleunigtes Wachstum im Jahr 2026 trotz steigenden geopolitischen Drucks und eines Sprungs der Energiepreise."

Die Bundesregierung rechnet - wie der Internationale Währungsfonds auch - für dieses Jahr mit einem Wachstum in Deutschland von 1,3 Prozent, nächstes Jahr dann 1,1 Prozent. Das wären erstmals seit Jahren wieder spürbare Zuwächse, die vor allem auf die schuldenfinanzierten Investitionen des Staates in die Infrastruktur und die Verteidigungsfähigkeit zurückgehen. Aber auch die Exporte waren zuletzt wieder angesprungen. "Deutschland ist zurück", sagte Finanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil. "Es passiert was ‌in Deutschland." Die Regierung dürfe sich aber nicht zurücklehnen und müsse weitere Reformen angehen. Die ‌klare Erwartung der Investoren sei gewesen, dass Deutschland dabei in Europa der Treiber sei.

AMAZON INVESTIERT IN CLOUDS UND SATELLITEN

Amazon teilte mit, ein knappes Drittel der 16 Milliarden Euro solle in den Ausbau von Rechenzentren fließen. Der US-Konzern sicherte sich darüber hinaus 24 Starts der europäischen Trägerrakete Ariane, um seine Telekommunikationssatelliten in die Umlaufbahn zu bringen. ⁠Das LEO-Satellitennetzwerk von Amazon soll der SpaceX-Tochter Starlink Konkurrenz machen. Dies gilt als besonders wichtig bei der Aufholjagd der deutschen und europäischen Raumfahrtindustrie und dem Versuch, ‌sich unabhängig von dem auch politisch umstrittenen US-Milliardär Elon Musk und dessen Starlink-Netzwerk ⁠zu machen. Zuletzt waren die Starlink-Funktionen für die ukrainische Armee eingeschränkt worden.

Amazon will auch seine Forschungskapazitäten für Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik in Berlin ausbauen. Weiteres Geld fließe in das Logistiknetzwerk des Online-Händlers sowie in die Produktion deutscher Shows, Filme und Serien für den Streamingdienst Amazon Prime Video, teilte das Unternehmen mit. Deutschland sei ein Innovationszentrum und einer der attraktivsten Investitionsstandorte Europas.

MEHR KAPITALMARKT, WENIGER SPARBUCH

Merz zufolge gab es große Unterstützung ‌von Investoren für die Reformen im Rentensystem. Hier soll ein größerer Teil der Rente ⁠künftig aus Investments am Kapitalmarkt kommen. "Wir machen aus einem Land ⁠der Sparer ein Land der Investoren." Ähnlich äußerte sich Klingbeil. Die Frühstartrente, bei der der Staat jeden Monat zehn Euro für Kinder anlegen will, werde zu einem Kulturwandel führen.

"Investitionen sind willkommen", sagte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Sie sprach von imposanten Zusagen. Es gebe aber einen harten Wettbewerb um Investoren. "Die Konkurrenz schläft nicht." Enteignungen, wie sie die wahrscheinliche Landesregierung in Berlin für große Immobilienkonzerne plant, seien Gift. Die Bundesregierung werde privates Eigentum schützen.

SPEED-DATING

Als Stärken Deutschlands nannte Merz die politische Stabilität, die gute Bonität, die Unabhängigkeit der Gerichte, die Forschungslandschaft, die geografische Lage in der Mitte des EU-Binnenmarktes sowie die nach wie vor starke industrielle Basis. Das halbe Kabinett war bei der Konferenz anwesend und warb bei einer Schnellrunde für Investitionen in ihren Bereichen. Bauministerin Verena Hubertz (SPD) sagte, die Nachfrage nach Wohnungen sei enorm, weswegen sich allein deswegen Investitionen lohnten. Verkehrsminister Steffen Bilger (CDU) sagte, die Infrastruktur sei alt ⁠und müsse erneuert werden. Dafür habe die Regierung einen 500 Milliarden Euro schweren Sondertopf aufgelegt. Es sei ein langfristig ausgerichteter Plan, der auch Möglichkeiten für Kooperationen mit privaten Investoren schaffe. Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) versprach Bürokratie abzubauen und die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung voranzutreiben.

(Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)