Meta: Hohe KI-Ausgaben verschärfen das Gewinnrisiko

Was bewegt die Aktie?

Für das Septemberquartal stehen Erwartungen von 6,60 Dollar Gewinn je Aktie und einem Umsatzanstieg von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr im Raum. Beim Gewinn verdient die Vergleichsbasis besondere Aufmerksamkeit: Hohe Abschreibungen hatten den Vorjahreswert belastet. Der dadurch begünstigte prozentuale Gewinnanstieg kann die operative Entwicklung günstiger erscheinen lassen, während ein Vergleich unter Herausrechnung dieser Abschreibungen einen Gewinnrückgang ergeben könnte.

Zugleich bleiben die hohen Ausgaben für Rechenzentren und KI-Infrastruktur ein entscheidendes Thema für die bevorstehenden Quartalszahlen. Wenn Meta seine Investitionsplanung weiter erhöht und gleichzeitig auf vergleichbarer Basis rückläufige Gewinne ausweist, dürfte das bei Anlegern für Unzufriedenheit sorgen. Diese Kombination würde die Frage verschärfen, welche zusätzlichen Erträge Meta mit den hohen Ausgaben erzielen kann.

Besonders wichtig wird deshalb das Geschäft mit Unternehmenskunden, für das Meta neue Produkte gestartet hat. Bei den Quartalszahlen zählen deren bisheriger Geschäftsverlauf und die Erwartungen für die weitere Entwicklung. Im Werbegeschäft richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, ob der Einsatz von KI die Anzeigenverwertung verbessert und weiter steigende Anzeigenpreise ermöglicht. Damit stehen konkrete Einnahmen aus KI im Mittelpunkt der Bewertung.

Die Nervosität bei Aktien aus dem Bereich KI-Infrastruktur erhöht die Bedeutung der Ergebnisse auch für das gesamte Segment. Wenn Anleger Metas Zahlen negativ aufnehmen, könnten sich die Verkaufsbewegungen dort fortsetzen. Gleichzeitig sank die Zahl der Fonds mit Meta-Aktien im Portfolio über die vergangenen drei Quartale von mehr als 8.000 auf knapp über 7.800. Diese geringere Beteiligung könnte darauf hindeuten, dass Anleger bereits negative Erwartungen berücksichtigen und eine positive Überraschung entsprechend Wirkung entfalten könnte.

Martins Einschätzung

Entscheidend ist das Verhältnis zwischen Gewinnentwicklung, Investitionen und zusätzlichen KI-Einnahmen. Ein kräftiger prozentualer Gewinnanstieg gegenüber einer durch Abschreibungen belasteten Vergleichsbasis reicht für eine überzeugende Bewertung der Entwicklung allein kaum aus.

Wenn Meta höhere Ausgaben mit rückläufigen vergleichbaren Gewinnen verbindet, droht weiterer Verkaufsdruck. Überzeugen dagegen die Ergebnisse und die Aussichten für KI-Erträge, könnte eine positive Überraschung auch die Aktien im gesamten KI-Segment unterstützen.