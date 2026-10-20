Neu im NanoTrader: Nano AI, Ihr KI-Assistent

Ihr Startangebot: Alle bestehenden Kunden erhalten ein KI-Guthaben von 10 US-Dollar, gültig für einen Monat. Kunden mit NanoTrader Free nutzen einen Monat lang kostenlos NanoTrader Full. Damit können sie Strategien erstellen, backtesten, (halb-)automatisieren und die 95 vorhandenen Strategien der Plattform nutzen. Auch neue Kunden und Demokonten erhalten ein Startguthaben.

Testen Sie den NanoTrader

So starten Sie: Installieren Sie das aktuelle NanoTrader-Update und klicken Sie im Menü auf den Button für Nano AI. Eine einfache Abfrage kostet rund 0,03 US-Dollar, und die Kosten sehen Sie jederzeit direkt unter dem Chat.

Wie Nano AI im Detail funktioniert, was die KI kostet, wie Sie Ihre eigene KI anbinden und wo ihre Grenzen liegen, lesen Sie in unserem Ratgeber:

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