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Neu im NanoTrader: Nano AI, Ihr KI-Assistent

WH Selfinvest · Uhr
Thema: KI

Ab sofort steht im NanoTrader Nano AI zur Verfügung, der neue KI-Assistent der Plattform. Sie stellen Ihre Frage auf Deutsch, per Tastatur oder Mikrofon, und Nano AI antwortet direkt im Chatfenster neben Ihren Charts.

Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Das kann Nano AI zum Beispiel:

  • Fragen zur Bedienung der Plattform beantworten
  • aus einer beschriebenen Strategie fertigen Code im NanoTrader erstellen
  • Ihr Trading analysieren und Feedback in Worten geben
  • Ihre Backtests auswerten und kommentieren

Ihr Startangebot: Alle bestehenden Kunden erhalten ein KI-Guthaben von 10 US-Dollar, gültig für einen Monat. Kunden mit NanoTrader Free nutzen einen Monat lang kostenlos NanoTrader Full. Damit können sie Strategien erstellen, backtesten, (halb-)automatisieren und die 95 vorhandenen Strategien der Plattform nutzen. Auch neue Kunden und Demokonten erhalten ein Startguthaben.

Testen Sie den NanoTrader

So starten Sie: Installieren Sie das aktuelle NanoTrader-Update und klicken Sie im Menü auf den Button für Nano AI. Eine einfache Abfrage kostet rund 0,03 US-Dollar, und die Kosten sehen Sie jederzeit direkt unter dem Chat.

Wie Nano AI im Detail funktioniert, was die KI kostet, wie Sie Ihre eigene KI anbinden und wo ihre Grenzen liegen, lesen Sie in unserem Ratgeber:

Jetzt mehr über Nano AI erfahren → Hier den ganzen Artikel lesen

Nano AI platziert keine Orders und gibt keine Anlageberatung. Testen Sie KI-generierte Strategien zuerst im Backtest und im Demokonto

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