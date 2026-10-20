Was bewegt die Aktie?

Raymond James hebt die Einstufung für Akamai auf Strong Buy an. Ausschlaggebend ist die jüngste Korrektur: Die Aktie fiel aus dem Bereich von 130 Dollar auf rund 87 Dollar. Das weitgehend unveränderte Kursziel von 170 Dollar entspricht gegenüber diesem Kurs einem Potenzial von knapp 100 Prozent.

Der Kursrückgang steht im Zusammenhang mit dem Verkaufsdruck bei Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Sorgen über Kreditrisiken bei KI-Infrastruktur haben die Stimmung belastet. Dabei spielte auch Coreweave eine Rolle. Raymond James bewertet den dadurch ausgelösten Ausverkauf als übertrieben und sieht bei Akamai entsprechend eine Kaufgelegenheit.

Für die Wachstumsperspektive ist Anthropic besonders relevant. Wenn die Nachfrage nach Inferenzkapazitäten weiter steigt, könnte auch die Nachfrage nach Akamais Angeboten deutlich zunehmen. Raymond James sieht in der Zusammenarbeit über die Inference Cloud ein mögliches Umsatzpotenzial in Milliardenhöhe. Damit erhält das Inferenzgeschäft eine wichtige Rolle für die weitere Entwicklung des Unternehmens.

Akamai richtet sein Geschäft zunehmend auf KI-Infrastruktur und Inferenzdienste aus. Raymond James bewertet diese Entwicklung positiv. An der Börse stehen derzeit die Investitionsrisiken dieses Umbaus im Vordergrund. Damit treffen die Aussicht auf zusätzliche Nachfrage und die Risiken der dafür erforderlichen Investitionen unmittelbar aufeinander.

Auch die Bewertung hat sich deutlich verändert. Am Hoch erreichte das Kurs/Gewinn-Verhältnis etwa 24, inzwischen liegt es bei 13,3. Auf diesem Niveau erscheint die Aktie sehr günstig. Die niedrigere Bewertung macht Akamai für neue Positionen interessant, wobei die Investitionsrisiken des Geschäftsumbaus bei einer Kaufentscheidung weiterhin wesentlich bleiben.

Charttechnik

Die Aktie hat einen starken Unterstützungsbereich erreicht. Wenn sie die dortigen Tiefs unterschreitet, kommt ein weiterer Rückgang in den Bereich von 70 bis 75 Dollar infrage.

Das bevorzugte Szenario ist zunächst ein Anstieg bis etwa 100 Dollar. Nach einer anschließenden Konsolidierung könnte ein weiterer Anstieg in Richtung 120 Dollar folgen. Dort liegen die nächsten starken Widerstände. Das Kursziel von Raymond James bei 170 Dollar liegt deutlich darüber.

Martins Einschätzung

Der Ausverkauf erscheint übertrieben, die Bewertung mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 13,3 sehr günstig. Akamai kommt damit für eine neue Position infrage. Ein Einstieg setzt die Bereitschaft voraus, einen weiteren Kursrückgang bis in den Bereich von 70 bis 75 Dollar zu tragen.