Nvidia: Deutschlands Industrie ist gut gerüstet für KI-Ära

Frankfurt, 19. Okt (Reuters) - ⁠Die deutsche Wirtschaft hat nach Einschätzung von Jensen Huang gute Voraussetzungen für den erfolgreichen Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI). Die Unternehmen verfügten über ausgezeichnetes Fachwissen und einen wertvollen industriellen Datenschatz, sagte der Chef des weltgrößten Chipkonzerns Nvidia bei der Konferenz "Invest in Germany" am Montag. Dies sei eine starke Basis, um mithilfe von KI künftiges Wachstum anzukurbeln. Diese Gelegenheit dürfe Deutschland ‌nicht verstreichen lassen. "Diese industrielle Revolution ist so gewaltig, dass man keine zweite Chance erhält."

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) äußerte sich bei der Podiumsdiskussion mit Huang ähnlich. Er appellierte an den deutschen Mittelstand: "Bitte öffnen Sie Ihre ⁠Türen für KI, ⁠damit diese Ihre Daten nutzen kann. Das ist für die Zukunft Deutschlands von entscheidender Bedeutung." Durch die Kombination bereits vorhandener Unternehmensdaten und neuer Technologien könne Deutschland zur führenden Nation im Bereich industrieller KI aufsteigen.

Die Chancen hierfür stehen nach Einschätzung von Professor Björn Ommer, dem Leiter der Computer Vision & Learning Group an der Ludwig-Maximilians-Universität München, nicht schlecht. Anders als in anderen Technologiebereichen sei Europa bei sogenannter Physischer KI noch nicht abgeschlagen. ‌Daher müsse hier gezielt investiert werden.

BUND UND NVIDIA KOOPERIEREN BEI KI-ROBOTIK

Aus ‌diesem Grund schloss der Bund eine Partnerschaft mit Nvidia zur Weiterentwicklung KI-gesteuerter Roboter. Das Wirtschafts- und das Forschungsministerium unterzeichneten eine entsprechende Absichtserklärung mit dem US-Chipkonzern. Hierfür werde Nvidia seine Zusammenarbeit mit deutschen Partnern ausbauen, hieß es. Der Konzern mache ⁠seine KI-Modelle künftig neben der Großindustrie auch kleineren und mittleren Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen zugänglich. Die Verschmelzung von klassischem Ingenieurwissen ‌mit moderner Technologie solle die Wettbewerbsfähigkeit und technologische Souveränität ⁠Deutschlands sichern.

Tamim Asfour, Professor für Humanoide Robotiksysteme am Karlsruher Institut für Technologie, begrüßte die Vereinbarung prinzipiell. Sie müsse aber an klare Bedingungen geknüpft werden. "Ob die Kooperation unsere Unabhängigkeit stärkt, entscheidet sich daran, wem die Daten, die trainierten Modelle und die Software-Werkzeuge gehören, die darauf entstehen, und ob sie ‌offen und auf andere Hardware übertragbar bleiben."

Zu möglichen Investitionen im ⁠Rahmen der Kooperation machte der Bund zunächst ⁠keine Angaben. Einem Medienbericht zufolge will er das Projekt mit einem dreistelligen Millionenbetrag unterstützen. Das Geld solle unter anderem dazu dienen, Rechenkapazitäten in der KI-Cloud der Deutschen Telekom anzumieten.

MERZ: "DEUTSCHLAND IST OFFEN FÜR INVESTITIONEN"

Bundeskanzler Merz warb bei der Veranstaltung darüber hinaus um Investitionen aus aller Welt. Er empfahl die Bundesrepublik als verlässlichen und stabilen Standort, der dem Multilateralismus, dem internationalen Handel und offenen Märkten verpflichtet sei.

Huang verwies auf Nvidias Entwicklungsbüro in Berlin und die zahlreichen Beteiligungen an deutschen Unternehmen wie dem Roboterbauer Agile Robots. Zudem gab er den Einstieg bei Reflex Aerospace bekannt. Über die Höhe der Investitionssumme machte er keine Angaben. Der Berliner Satelliten-Hersteller ⁠teilte mit, das Geld diene dem Ausbau der Produktionskapazitäten.

(Bericht von Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Andreas Rinke. Redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)