Occidental: Hohe Ölpreise stützen das Ziel von 72 Dollar

Was bewegt die Aktie?

Occidental Petroleum verbindet eine günstige Bewertung mit positiven Aussichten für den freien Mittelzufluss. Die Bewertung liegt rund 30 bis 40 Prozent unter ihrem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Roth Capital hebt die Aktie von Neutral auf Kaufen und setzt das Kursziel auf 70 Dollar. Das passt zur positiven Einschätzung des Energiewerts.

Die steigenden Ölpreise bilden einen wesentlichen Bestandteil dieser Einschätzung. Sie sorgen für günstige Vergleiche mit dem Vorjahr und unterstützen die Erwartung eines deutlich höheren freien Mittelzuflusses. Bleiben die Ölpreise erhöht, bleibt damit auch eine wichtige Voraussetzung für die positive Entwicklung bei Occidental Petroleum bestehen.

Rohöl macht fast die Hälfte der Produktion des Unternehmens aus. Hinzu kommt eine attraktive Preisstruktur: Rund 18 Prozent der Produktion erzielen einen Preisaufschlag gegenüber der Ölsorte Brent. Occidental profitiert damit sowohl vom erhöhten Ölpreisniveau als auch von der zusätzlichen Vergütung für diesen Teil seiner Produktion.

Der erwartete höhere freie Mittelzufluss unterstützt den weiteren Schuldenabbau. Die Bruttoverschuldung sinkt bereits, und ein deutlicher weiterer Abbau dürfte die Bilanz verbessern. Damit ergänzen sich die Erwartungen an den Mittelzufluss und die finanzielle Entwicklung des Unternehmens. Hohe Ölpreise bleiben für dieses Szenario eine wesentliche Bedingung.

Auch der Aktienkurs ist inzwischen deutlich gestiegen. Nach dem Rückgang von rund 67 auf 47 Dollar notiert Occidental mittlerweile bei etwa 62 Dollar und damit an einer wichtigen Ausbruchsmarke. Das Kursziel von Roth Capital liegt darüber bei 70 Dollar. Die günstige Bewertung und die Aussicht auf weiteren Schuldenabbau unterstützen diese positive Einschätzung.

Charttechnik

Zwei frühere Ausbruchsversuche endeten mit anschließenden Kursrückgängen. Die jüngste Korrektur führte in einer dreiwelligen Bewegung bis zur Unterstützung um 55 Dollar. Nun versucht die Aktie bei rund 62 Dollar, das Zwischenhoch zu überwinden.

Gelingt dieser Ausbruch, folgt bei etwa 67,50 Dollar der nächste Widerstand. Aus der Projektion der vorherigen Kursbewegung ergibt sich ein bevorzugtes Ziel von rund 72 Dollar. Die Zone um 55 Dollar bleibt die wichtige Unterstützung.

Martins Einschätzung

Occidental bietet eine interessante Beteiligung im Energiesektor, wenn die Ölpreise hoch bleiben oder weiter steigen. Die niedrige Bewertung, der erwartete höhere freie Mittelzufluss und der Schuldenabbau sprechen für die Aktie. Das Kursziel von 70 Dollar ist nachvollziehbar; nach einem erfolgreichen Ausbruch über das Zwischenhoch bleibt der Bereich um 72 Dollar das bevorzugte charttechnische Ziel.