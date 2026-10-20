Original-Research: ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit...

^ Original-Research: ad pepper media International N.V. - from First Berlin Equity Research GmbH 20.10.2026 / 15:19 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ad pepper media International N.V. Company Name: ad pepper media International N.V. ISIN: NL0000238145 Reason for the Update research: Recommendation: Buy from: 20.10.2026 Target price: 5,00 Euro Target price on sight 12 Monate of: Last rating change: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 5,00. Zusammenfassung: ad pepper media (APM) meldete für das dritte Quartal ein starkes vorläufiges Umsatzwachstum (+17 % J/J) sowie einen Anstieg des EBITDA (+15 % J/J). Die überzeugende Konzernperformance wurde maßgeblich vom solute-Segment (Preisvergleichsportale) getragen, während das Webgains-Segment (Affiliate-Marketing) hinter unseren Erwartungen zurückblieb. Das Management bestätigte die EBITDA-Prognose für 2026 (EUR6,5 Mio. - EUR7,5 Mio.) und geht aktuell davon aus, dass das EBITDA in der oberen Hälfte dieser Spanne liegen wird. Wir erwarten ein starkes Weihnachtsgeschäft und halten an unserer EBITDA-Prognose von EUR7,5 Mio. fest. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von EUR5. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 87%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here:

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