Original-Research: ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit...

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Original-Research: ad pepper media International N.V. - from First Berlin
Equity Research GmbH

20.10.2026 / 15:19 CET/CEST
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Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ad pepper media
International N.V.

     Company Name:            ad pepper media International N.V.
     ISIN:                    NL0000238145

     Reason for the           Update
     research:
     Recommendation:          Buy
     from:                    20.10.2026
     Target price:            5,00 Euro
     Target price on sight    12 Monate
     of:
     Last rating change:      20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf
                              Kaufen
     Analyst:                 Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media
International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten
von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel
von EUR 5,00.

Zusammenfassung:
ad pepper media (APM) meldete für das dritte Quartal ein starkes vorläufiges
Umsatzwachstum (+17 % J/J) sowie einen Anstieg des EBITDA (+15 % J/J). Die
überzeugende Konzernperformance wurde maßgeblich vom solute-Segment
(Preisvergleichsportale) getragen, während das Webgains-Segment
(Affiliate-Marketing) hinter unseren Erwartungen zurückblieb. Das Management
bestätigte die EBITDA-Prognose für 2026 (EUR6,5 Mio. - EUR7,5 Mio.) und geht
aktuell davon aus, dass das EBITDA in der oberen Hälfte dieser Spanne liegen
wird. Wir erwarten ein starkes Weihnachtsgeschäft und halten an unserer
EBITDA-Prognose von EUR7,5 Mio. fest. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein
unverändertes Kursziel von EUR5. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung
(Aufwärtspotenzial: 87%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=02d5e98a6eb82627e0a6ab8b4be1d925

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=46131536-cc88-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=en

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