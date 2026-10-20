Original-Research: Circus SE (von Montega AG): Halten

^ Original-Research: Circus SE - von Montega AG 20.10.2026 / 14:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Circus SE Unternehmen: Circus SE ISIN: DE000A2YN355 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 20.10.2026 Kursziel: 2,20 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nicklas Frers Q3 Update: Operative Stabilisierung im Rahmen des angepassten Rollout-Pfads Circus hat im Rahmen seines Quarterly Update Calls erste operative Kennzahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Nach der drastischen Prognoseanpassung im Juli (Kürzung der Umsatzguidance von 44-55 Mio. EUR auf 5,2 Mio. EUR) stand im Mittelpunkt, ob der verlangsamte Rollout-Pfad eingehalten werden kann. 33 Systeme im Feld - Auslieferungsziel für 2026 bestätigt: Aktuell befinden sich 33 Systeme im operativen Einsatz, verteilt auf 19 Kunden in 8 Ländern. Rund ein Drittel der installierten Einheiten entfällt dabei auf das Flaggschiffmodell CA-1, welches mit einem Umsatzanteil von ca. 85 % weiterhin den kommerziellen Schwerpunkt des Geschäfts bildet. Das Management betonte im Call, dass bei der bestehenden Kundenbasis bislang erst der initiale Rollout erfolgt ist und das Potenzial innerhalb dieser Accounts noch am Anfang steht. Das im Sommer auf 50 Einheiten bis Jahresende angepasste Auslieferungsziel wurde reafirmiert. Dies deutet darauf hin, dass die Inbetriebnahmeschritte und die Zutatenlogistik im reduzierten Ausmaß planmäßig laufen. Ergänzend wird das durch die Alberts-Übernahme akquirierte Modell CA-A positioniert, um Kunden mit geringerem Platzbedarf anzusprechen und kürzere Vertriebs- sowie Installationszeiten zu realisieren. Nach dem Start der Serienfertigung über die eigene Supply Chain sollen die ersten 10 CA-A Einheiten in Eigenregie in Q4 produziert werden. Zusätzlichen operativen Rückenwind liefert der kürzlich vermeldete Markteintritt in den Vereinigten Arabischen Emiraten (UAE). Nach dem Erhalt der regulatorischen Zulassung (ECAS-Zertifizierung) startete Circus im September den Rollout in Abu Dhabi. Im Rahmen einer Partnerschaft mit dem führenden Verpflegungsdienstleister Royal Prestige Catering erschließt Circus damit erstmals einen Markt außerhalb Europas und adressiert namhafte Großkunden im Nahen Osten Einführung Circus-Pods: Um die Unit Economics sowohl auf Standortebene als auch im Konzernverbund nachhaltig zu stärken, hat Circus die Abnahme der proprietären Zutaten-Pods für Betreiber verpflichtend eingeführt. Das Geschäftsmodell wird über den einmaligen Hardware-Verkauf und die laufenden Software-SaaS-Gebühren für CircusOS hinaus um eine verbrauchsabhängige, wiederkehrende Erlöskomponente (Recurring Revenue) erweitert, die in ihrer Charakteristik und Marge nahe an reine Software-Umsätze heranreicht. Auf Kundenseite stößt die Umstellung auf die standardisierten Pods auf breite Akzeptanz, da sie die tägliche Handhabung, Befüllung und Wartung an den Automaten drastisch vereinfacht. Die damit verbundene spürbare Reduktion der manuellen Bedienzeit erhöht den Nutzwert für Standorte mit akutem Personalmangel erheblich und schafft gleichzeitig die Basis für langfristig höhere Rohertragsmargen. Fazit: Das Q3-Update bestätigt, dass Circus die operativen Prozesse nach dem Guidance-Reset im Juli stabilisiert und im Rahmen der reduzierten Erwartungen agiert. Die Beibehaltung des 50-Einheiten-Ziels für 2026 zeigt, dass der angepasste Fahrplan aktuell eingehalten wird. Bis der erhoffte Hochlauf ab 2027 im Zahlenwerk sichtbar wird und der kurz- und mittelfristige Kapitalbedarf strukturiert ist, bleibt die Gesamtlage jedoch von Abwarten geprägt. Wir belassen unsere Schätzungen und unsere Einstufung unverändert. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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