Original-Research: Circus SE (von Montega AG): Halten

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Original-Research: Circus SE - von Montega AG

20.10.2026 / 14:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Circus SE

     Unternehmen:               Circus SE
     ISIN:                      DE000A2YN355

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      20.10.2026
     Kursziel:                  2,20 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Nicklas Frers

Q3 Update: Operative Stabilisierung im Rahmen des angepassten Rollout-Pfads

Circus hat im Rahmen seines Quarterly Update Calls erste operative
Kennzahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Nach der drastischen
Prognoseanpassung im Juli (Kürzung der Umsatzguidance von 44-55 Mio. EUR auf
5,2 Mio. EUR) stand im Mittelpunkt, ob der verlangsamte Rollout-Pfad
eingehalten werden kann.

33 Systeme im Feld - Auslieferungsziel für 2026 bestätigt: Aktuell befinden
sich 33 Systeme im operativen Einsatz, verteilt auf 19 Kunden in 8 Ländern.
Rund ein Drittel der installierten Einheiten entfällt dabei auf das
Flaggschiffmodell CA-1, welches mit einem Umsatzanteil von ca. 85 %
weiterhin den kommerziellen Schwerpunkt des Geschäfts bildet. Das Management
betonte im Call, dass bei der bestehenden Kundenbasis bislang erst der
initiale Rollout erfolgt ist und das Potenzial innerhalb dieser Accounts
noch am Anfang steht. Das im Sommer auf 50 Einheiten bis Jahresende
angepasste Auslieferungsziel wurde reafirmiert. Dies deutet darauf hin, dass
die Inbetriebnahmeschritte und die Zutatenlogistik im reduzierten Ausmaß
planmäßig laufen. Ergänzend wird das durch die Alberts-Übernahme akquirierte
Modell CA-A positioniert, um Kunden mit geringerem Platzbedarf anzusprechen
und kürzere Vertriebs- sowie Installationszeiten zu realisieren. Nach dem
Start der Serienfertigung über die eigene Supply Chain sollen die ersten 10
CA-A Einheiten in Eigenregie in Q4 produziert werden. Zusätzlichen
operativen Rückenwind liefert der kürzlich vermeldete Markteintritt in den
Vereinigten Arabischen Emiraten (UAE). Nach dem Erhalt der regulatorischen
Zulassung (ECAS-Zertifizierung) startete Circus im September den Rollout in
Abu Dhabi. Im Rahmen einer Partnerschaft mit dem führenden
Verpflegungsdienstleister Royal Prestige Catering erschließt Circus damit
erstmals einen Markt außerhalb Europas und adressiert namhafte Großkunden im
Nahen Osten

Einführung Circus-Pods: Um die Unit Economics sowohl auf Standortebene als
auch im Konzernverbund nachhaltig zu stärken, hat Circus die Abnahme der
proprietären Zutaten-Pods für Betreiber verpflichtend eingeführt. Das
Geschäftsmodell wird über den einmaligen Hardware-Verkauf und die laufenden
Software-SaaS-Gebühren für CircusOS hinaus um eine verbrauchsabhängige,
wiederkehrende Erlöskomponente (Recurring Revenue) erweitert, die in ihrer
Charakteristik und Marge nahe an reine Software-Umsätze heranreicht. Auf
Kundenseite stößt die Umstellung auf die standardisierten Pods auf breite
Akzeptanz, da sie die tägliche Handhabung, Befüllung und Wartung an den
Automaten drastisch vereinfacht. Die damit verbundene spürbare Reduktion der
manuellen Bedienzeit erhöht den Nutzwert für Standorte mit akutem
Personalmangel erheblich und schafft gleichzeitig die Basis für langfristig
höhere Rohertragsmargen.

Fazit: Das Q3-Update bestätigt, dass Circus die operativen Prozesse nach dem
Guidance-Reset im Juli stabilisiert und im Rahmen der reduzierten
Erwartungen agiert. Die Beibehaltung des 50-Einheiten-Ziels für 2026 zeigt,
dass der angepasste Fahrplan aktuell eingehalten wird. Bis der erhoffte
Hochlauf ab 2027 im Zahlenwerk sichtbar wird und der kurz- und
mittelfristige Kapitalbedarf strukturiert ist, bleibt die Gesamtlage jedoch
von Abwarten geprägt. Wir belassen unsere Schätzungen und unsere Einstufung
unverändert.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=7f6a520ccf94e21cc7675fc7bc7f9de1

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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https://eqs-news.com/?origin_id=b8660c70-cc7c-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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