Original-Research: PNE AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

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Original-Research: PNE AG - from First Berlin Equity Research GmbH

20.10.2026 / 13:53 CET/CEST
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result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to PNE AG

     Company Name:            PNE AG
     ISIN:                    DE000A0JBPG2

     Reason for the           Update
     research:
     Recommendation:          Buy
     from:                    20.10.2026
     Target price:            8,30 Euro
     Target price on sight    12 Monate
     of:
     Last rating change:      19/08/2026: Hochstufung von Hinzufügen auf
                              Kaufen
     Analyst:                 Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN:
DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt
seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 10,00 auf EUR 8,30.

Zusammenfassung:
PNE hat die EBITDA-Prognose für 2026 auf EUR60 Mio. bis EUR75 Mio. gesenkt
(zuvor: EUR90 Mio. bis EUR120 Mio.). Hauptgrund hierfür ist die Verschiebung von
Projekten in das kommende Jahr, da Verkaufsprozesse länger dauern als
ursprünglich erwartet, und es bei einigen Genehmigungsverfahren zu
Verzögerungen kam. Zudem hat PNE beschlossen, weniger Windparks aus dem
eigenen Bestand zu veräußern als ursprünglich geplant. Wir haben unsere
Prognosen für 2026 entsprechend angepasst. Aufgrund des sich
verschlechternden Marktumfelds sehen wir davon ab, unsere Prognosen für das
Projektsegment für 2027 zu erhöhen - trotz der für 2027 erwarteten
Realisierung der verschobenen Projekte. Eine aktualisierte
Sum-of-the-Parts-Bewertung, die unsere reduzierten Prognosen sowie das
höhere Zinsniveau berücksichtigt, ergibt ein neues Kursziel von EUR8,30
(zuvor: EUR10,00). Angesichts des jüngsten deutlichen Kursrückgangs der
PNE-Aktie behalten wir unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: 49%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=7c2eb5c140dd295386dc10fa3f3c5f21

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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