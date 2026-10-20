Original-Research: PORR AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: PORR AG - von Montega AG

20.10.2026 / 15:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu PORR AG

     Unternehmen:               PORR AG
     ISIN:                      AT0000609607

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      20.10.2026
     Kursziel:                  46,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Defense-Infrastrukturauftrag in dreistelliger Millionenhöhe gemeldet - Hohe
Bewertungslücke zum Closest Peer

PORR hat jüngst einen bedeutenden Infrastrukturauftrag für die US-Luftwaffe
in Polen bekannt gegeben. Infolge des in H2 bislang sehr schwachen
Kursverlaufs (3M: -22%) weist die Aktie nun wieder einen signifikanten
Bewertungsabschlag zur Peergroup auf.

Strategische Luftumschlagbasis: Als Generalunternehmer errichtet PORR bis
2029 am Flughafen Wrocaw-Strachowice (Breslau) den Aerial Port of
Debarkation (APOD), einen Logistik-Hub für die Aufnahme und Abfertigung von
Personal, Ausrüstung und Material der US-Streitkräfte. Das Projekt ist Teil
des Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) zwischen Polen und den USA
und hat ein Auftragsvolumen von ca. 100 Mio. EUR. Zum Leistungsumfang zählen
zwei Vorfelder mit jeweils vier bzw. drei Abstellpositionen für militärische
Transportflugzeuge, Rollwege mit Anbindung an die Vorfelder, zwei Gebäude
für die Flughafenfeuerwehr sowie technische Betriebsgebäude für den
Flughafendienst. Nach dem im Sommer geschlossenen 3-jährigen Rahmenvertrag
mit der deutschen Bundeswehr (ca. 270 Mio. EUR) und einem in Q2/26
gemeldeten Auftrag zum Bau eines Munitionslagers für das polnische Militär
(ca. 86 Mio. EUR) konnte PORR somit nun einen weiteren bedeutenden
Defense-Infrastrukturauftrag gewinnen.

Anleiheplatzierung könnte anorganisches Wachstum forcieren: Unter anderem
zur Beschleunigung des organischen und/oder anorganischen Wachstums
platzierte PORR Ende September bei institutionellen Investoren eine
Hybrid-Wandelschuldverschreibung im Volumen von 150 Mio. EUR und einer
anfänglichen Verzinsung bis 30. September 2031 von 2,75%. Der Wandelanleihe
liegen ca. 3,5 Mio. Aktien zugrunde, was rund 8,9% des Grundkapitals der
Gesellschaft entspricht. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 42,90 EUR
und stellt eine Wandlungsprämie von 30% auf den Referenzkurs von 33,00 EUR
dar. Wir gehen davon aus, dass PORR mit den Mitteln aus der
Anleiheplatzierung u.a. strategische Zukäufe im deutschen Markt
beabsichtigt, der vor dem Hintergrund des 'Sondervermögens für
Infrastruktur' u.E. vor einem lange anhaltenden und robusten
Investitionszyklus steht. Im Segment DE verzeichnete PORR zuletzt auch die
stärkste Auftragsentwicklung (Auftragseingang H1/26: +26,4% yoy auf 922 Mio.
EUR; Auftragsbestand per 30.06.: +12,3% yoy auf 2.110 Mio. EUR).

Aktienrückkäufe gestartet; Bewertungslücke hoch: Zudem beschloss der
Vorstand im Oktober ein seit 14.10. bis voraussichtlich 31.03.2027 laufendes
Aktienrückkaufprogramm von bis zu 392.782 Stück bzw. maximal 1% des
Grundkapitals. Wenngleich das Ausmaß der Aktienrückkäufe gering ist,
erachten wir das Timing als passend, zumal die Aktie infolge des kräftigen
Kursrücksetzers im Zuge der Anleiheplatzierung für 2026e nun wieder ein
einstelliges KGV (9,8x) und sowohl gegenüber der Peergroup (Median: 15,8x)
als auch dem Clostest Peer Strabag (13,4x) eine erhebliche Bewertungslücke
aufweist.

Fazit: Die Anleiheplatzierung wurde vom Markt nicht gut aufgenommen und die
Aktie hat in den letzten Wochen ihre gesamte Jahresperformance eingebüßt.
Strategisch eröffnet der Schritt jedoch Chancen und der deutliche
Kursrückgang auf eine allenfalls moderate Verwässerung erscheint uns völlig
überzogen. Die Auftragsmeldung zeigt vielmehr, dass PORR auf vielfältige
Weise von notwendigen Infrastrukturinvestitionen in Europa profitiert. Wir
bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 46,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=6634d8b786b0bea88d6937173c1daf7c

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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