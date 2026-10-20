Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Investitionsgipfel

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Investitionsgipfel:

"Sieht man sich bei den Nachbarn um, dann hat Deutschland immer noch den Vorteil relativer Stabilität. Ob das aber so bleibt, fragen sich wahrscheinlich nicht nur internationale Investoren. Deshalb dürften sie von den politischen Akteuren hierzulande auch Antworten auf die Frage einfordern, wie diese nationalen und internationalen Investoren garantieren können, dass die immer noch so bewunderte Stabilität Deutschlands auch nach der aktuellen Legislaturperiode anhält. Dann kommen vielleicht auch Investoren."/DP/jha