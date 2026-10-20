Qualcomm kündigt nach schwachem Geschäft Stellenabbau an

20. Okt (Reuters) - ⁠Der US-Chiphersteller Qualcomm will nach einer schwachen Geschäftsentwicklung weltweit Stellen streichen. Ziel sei es, eine "stärkere Leistungskultur" aufzubauen, schrieb Firmenchef Cristiano Amon in einer Reuters vorliegenden ‌Mitteilung an die Belegschaft. Ab November sollen die betroffenen Mitarbeiter benachrichtigt werden. Wie viele Stellen wegfallen ⁠sollen, ging ⁠aus dem Schreiben nicht hervor. Das Unternehmen war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Amon erklärte in dem Schreiben, bei der Entscheidung über den Stellenabbau würden geschäftliche Prioritäten, organisatorische Erfordernisse sowie ‌die vorhandenen Fähigkeiten und Fachkenntnisse berücksichtigt ‌werden. "Mit der Ausweitung unseres Geschäfts haben sich auch die Kompetenzen und Fähigkeiten verändert, die wir benötigen", schrieb ⁠er.

Der Konzern, einer der weltgrößten Entwickler von Smartphone-Chips, leidet ‌unter einer Flaute beim ⁠Verkauf von Unterhaltungselektronik. In seinem jüngsten Ergebnisbericht Ende Juli prognostizierte Qualcomm einen Quartalsgewinn unter den Markterwartungen. Zudem teilte das Unternehmen mit, dass ‌die Umsätze mit Produkten ⁠für Apple schneller zurückgehen ⁠würden als ursprünglich angenommen. Gleichzeitig signalisierte Qualcomm, dass das Wachstum in den Bereichen Rechenzentren und anderen Geschäftsfeldern außerhalb des Smartphone-Marktes die Umsatzverluste bis zum Geschäftsjahr 2027 mehr als ausgleichen werde.

(Bericht von Aditya Soni und Jaspreet Singh in Bangalore, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Olaf Brenner. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)