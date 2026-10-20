Rasperia fordert 342 Millionen Euro von RBI-Tochter in Russland

Wien, 20. Okt (Reuters) - ⁠Die russische Gesellschaft Rasperia legt im Streit um den Baukonzern Strabag nach und fordert 342 Millionen Euro von der russischen Tochter der Raiffeisen Bank International (RBI). Dies erklärte ein Sprecher der Bank am Dienstag. Die Causa soll noch am selben Tag vor einem Gericht in Kaliningrad verhandelt werden, wobei eine Entscheidung zugunsten von Rasperia ‌erwartet wird. Wer derzeit hinter Rasperia steht, ist unklar. Früher wurde die Gesellschaft dem sanktionierten russischen Oligarchen Oleg Deripaska zugerechnet.

Der Schritt ist das jüngste Kapitel in dem Streit, der auf die Entmachtung ⁠Rasperias als Strabag-Kernaktionärin ⁠nach den EU-Sanktionen gegen Deripaska im Jahr 2022 folgte. Rasperia reagiert nun auf ein Wiener Gerichtsurteil vom September, das der RBI 3,15 Milliarden Euro Schadenersatz zusprach. Sollte Rasperia bis Mittwoch um Mitternacht kein Rechtsmittel einlegen, wird das Urteil rechtskräftig. Die RBI will dann die Verwertung der eingefrorenen Vermögenswerte beantragen: 28,5 Millionen Strabag-Aktien, einbehaltene Dividenden sowie Gelder aus einer Kapitalherabsetzung aus dem Jahr 2024.

Die nun in Russland ‌geltend gemachte Forderung von 342 Millionen Euro setzt sich aus ‌zwei Teilen zusammen. Die Hauptforderung von 300 Millionen Euro entspricht der Differenz zwischen der Wiener Klagesumme von 3,15 Milliarden Euro und einer von einem russischen Gericht festgelegten Obergrenze von 2,85 Milliarden Euro. Hinzu kommen 42 Millionen ⁠Euro an Gerichtsgebühren.

Die RBI, die größte westliche Bank in Russland, will mit ihrer Klage in Wien den ‌Schaden aus einem russischen Urteil vom April 2025 kompensieren, ⁠das ihre Russland-Tochter zu einer Zahlung von rund 2,4 Milliarden Euro an Rasperia verpflichtet hatte. Zugleich kann die Bank seit Jahren keine Dividenden aus ihrem Russland-Geschäft an die Konzernmutter ausschütten. Ein russisches Gericht hatte der Bank in weiterer Folge zwar Klagen außerhalb Russlands untersagt, gleichzeitig ‌aber ausdrücklich eine Schadenersatzklage in Österreich bis zu ⁠einem Streitwert von 2,85 Milliarden Euro ohne Strafandrohung ⁠erlaubt. Die RBI sah das Risiko damit als begrenzt an und reichte in Wien eine Klage über 3,15 Milliarden Euro ein, um Zugriff auf die in Österreich eingefrorenen Vermögenswerte von Rasperia zu erhalten.

Hintergrund des komplexen Streits ist die Entmachtung Rasperias als Strabag-Kernaktionärin. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 verhängte die EU Sanktionen gegen Deripaska. In der Folge wurde das Rasperia-Aktienpaket eingefroren und Dividendenzahlungen ausgesetzt. Schlussendlich verklagte Rasperia die Russland-Tochter der RBI und erhielt von russischen Gerichten den milliardenschweren Schadenersatz zugesprochen. Die Gegenklage der RBI in Wien stützt sich auf eine seit Juni 2024 geltende ⁠EU-Regelung, die Unternehmen die Durchsetzung von Ansprüchen gegen eingefrorene Vermögenswerte ermöglicht.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)