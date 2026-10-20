Regierung wirbt um Investitionen - Amazon plant 16 Milliarden ein

- von Andreas Rinke ⁠und Christian Krämer und Hakan Ersen

Berlin, 20. Okt (Reuters) - Im Rahmen der ersten Investitionskonferenz der Bundesregierung hat der US-Konzern Amazon mehr als 16 Milliarden Euro in Deutschland für das kommende Jahr angekündigt. Bundeskanzler Friedrich Merz sprach bei der Konferenz "Invest in Germany" am Dienstag davon, dass Unternehmen der Initiative "Made for Germany" Zusagen in Höhe von 800 Milliarden Euro bis 2028 gemacht hätten. "Wir sehen ein beschleunigtes Wachstum im Jahr 2026 trotz steigenden geopolitischen Drucks und eines Sprungs der Energiepreise", fügte er hinzu. Das Wirtschaftsministerium sprach davon, dass ‌in diesem Jahr 228,6 Milliarden Euro in Deutschland investiert würden - davon mehr als 95 Milliarden Euro aus dem Ausland.

Der Kanzler verwies darauf, dass der Internationale Währungsfonds die Wachstumsprognose für Deutschland auf 1,3 Prozent in diesem Jahr erhöht habe. Die ausländischen Direktinvestitionen seien 2025 gegenüber 2024 um 50 Prozent ⁠gestiegen. Er machte zudem auf ⁠eine sprunghafte Zunahme neuer Start-Ups aufmerksam.

Ziel der Konferenz ist es, im globalen, aber auch innereuropäischen Wettbewerb Firmen zu Investitionen in den Standort Deutschland zu bewegen. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat bereits Investitionskonferenzen abgehalten. Allerdings werden auf solchen Konferenzen auch oft Summen addiert, die bereits vorher entschieden worden waren.

AMAZON INVESTIERT IN CLOUDS UND SATELLITEN

Ein knappes Drittel der 16 Milliarden solle in den Ausbau von Rechenzentren fließen, teilte Amazon mit. Der US-Konzern sicherte sich darüber hinaus 24 Starts der europäischen Trägerrakete Ariane, um seine Telekommunikationssatelliten in die Umlaufbahn zu bringen. Das LEO-Satellitennetzwerk von Amazon soll der SpaceX-Tochter Starlink Konkurrenz machen. Dies gilt als besonders wichtig ‌bei der Aufholjagd der deutschen und europäischen Raumfahrtindustrie und dem Versuch, sich unabhängig von dem ‌auch politisch umstrittenen US-Milliardär Elon Musk und dessen Starlink-Netzwerk zu machen. Zuletzt waren die Starlink-Funktionen für die ukrainische Armee eingeschränkt worden. Allerdings handelt es sich bei Amazon ebenfalls um einen US-Konzern. Kanzler Merz betonte auf der Konferenz auch den Wunsch der Europäer, größere technologische Souveränität zu bekommen.

Amazon wolle auch seine Forschungskapazitäten für Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik in Berlin ausbauen. ⁠Weiteres Geld fließe in das Logistiknetzwerk des Online-Händlers sowie in die Produktion deutscher Shows, Filme und Serien für den Streamingdienst Amazon Prime Video, teilte das Unternehmen mit. ‌Deutschland sei ein Innovationszentrum und einer der attraktivsten Investitionsstandorte Europas.

MINISTER WERBEN IM SCHNELLDURCHLAUF

Merz ⁠sowie etliche Ministerinnen und Minister der schwarz-roten Regierung warben gerade gegenüber ausländischen Konzernchefs mit den Vorzügen Deutschlands. Die Bundesregierung versuche, diese Entwicklung mit entschiedenen Reformen der Sozialsysteme und dem Abbau von Bürokratie auf nationaler und europäischer Ebene zu unterstützen, sagte Merz. "Wichtig sind Tempo und Umsetzung", fügte er ebenso wie Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) in dessen Statement hinzu. Er betonte, dass man den Ausbau der Rechenzentren massiv beschleunigen wolle - dazu gehören ‌dann auch Investitionen wie von Amazon.

Als Stärken Deutschlands nannte der Kanzler die politische Stabilität, die ⁠gute Bonität, die Unabhängigkeit des Justizsystems, die multilaterale, verlässliche Ausrichtung ⁠des Landes, die starke Forschungslandschaft, die geografische Lage in der Mitte des EU-Binnenmarktes sowie die nach wie vor starke industrielle Basis. Er forderte ebenso wie Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche die Firmen auf, verstärkt Künstliche Intelligenz (KI) bei ihrer Arbeit einzusetzen.

In einer für Investitionskonferenzen üblichen sogenannten Schnellrunde warben Reiche, Wildberger, Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), Bauministerin Verena Hubertz (SPD), Verkehrsminister Steffen Bilger (CDU), Forschungs- und Weltrauministerin Dorothee Bär (CSU) sowie der Investitionsbeauftragte des Kanzlers, Martin Blessing, für Investitionen in den von ihnen verantworteten Bereichen. "Ich will Ihr Geld", scherzte Vizekanzler Klingbeil und verwies darauf, dass die Regierung den Kapitalmarkt in Deutschland und Europa deutlich stärke. Ein Beispiel sei das neue geplante Kapitalmarkt-Element in der gesetzlichen Rentenversicherung nach schwedischem Vorbild.

Bauministerin Hubertz betonte, dass die Nachfrage nach Wohnungen enorm sei, weswegen sich Investitionen lohnten. Die SPD-Politikerin bekräftigte, Enteignungen großer Immobilienkonzerne, wie sie in Berlin auf Landesebene von der wahrscheinlich neuen Regierung geplant sind, durch ein Bundesgesetz zu unterbinden. Verkehrsminister Bilger (CDU) erinnerte ⁠an die 500 Milliarden Euro für Infrastruktur in den kommenden Jahren, die für die Erneuerung eingesetzt würden. Es sei ein langfristig ausgerichteter Plan, der auch Möglichkeiten für Kooperationen mit privaten Investoren schaffe.

(Bericht von Andreas Rinke, Christian Krämer; redigiert von Kerstin Dörr.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)