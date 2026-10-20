In dieser Aktienanalyse untersucht Nico Santura, wie unterschiedlich REITs mit dem aktuellen Zinsumfeld umgehen. Im Fokus stehen unter anderem Realty Income, Equinix, American Tower, VICI Properties und Prologis – von klassischen Immobilien- und Dividendenmodellen bis zur digitalen Infrastruktur.

Der Immobiliensektor zeigt deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Geschäftsmodellen. Während Rechenzentren vom Ausbau der KI- und Cloud-Infrastruktur profitieren, bleiben Finanzierungskosten, Verschuldung und die Entwicklung einzelner Immobiliensegmente wichtige Faktoren für viele REITs.

Nico analysiert, wie Realty Income bei Dividende, AFFO und Cap Rates aufgestellt ist. Bei Equinix geht es um das Wachstum im Rechenzentrumsmarkt, bei American Tower um Mobilfunk-Infrastruktur, AFFO und Ausschüttungen. Zusätzlich wirft er einen Blick auf VICI Properties und Prologis. Welche REITs bieten aktuell ein überzeugendes Verhältnis aus Stabilität und Ertragskraft – und wo sollten Anleger die Risiken besonders genau beobachten?

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