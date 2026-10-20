Reuters/Ipsos-Umfrage: Zustimmung für Trump fällt auf Rekordtief

Washington, 19. ⁠Okt (Reuters) - Die Zustimmungswerte von US-Präsident Donald Trump sind einer Umfrage zufolge auf ein Rekordtief gesunken. In einer am Montag abgeschlossenen Erhebung von Reuters/Ipsos zeigten sich 31 Prozent der ‌US-Bürger mit seiner Amtsführung zufrieden. Das ist ein Prozentpunkt weniger als vor zwei Wochen und der niedrigste Wert in ⁠seinen ⁠beiden Amtszeiten. Angesichts hoher Benzinpreise sind die US-Bürger zudem offenbar bereit, seine Republikanische Partei bei den Kongresswahlen am 3. November abzustrafen: Auf die Frage, welcher Partei sie heute ihre Stimme geben würden, entschieden sich 47 Prozent ‌der registrierten Wähler für die Demokraten ‌und 35 Prozent für die Republikaner. Der Vorsprung von zwölf Prozentpunkten ist der größte im bisherigen Wahlkampf.

Dies könnte die Hoffnungen ⁠der Demokraten nähren, die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und den ‌Senat zu übernehmen. Sollten ⁠die Republikaner auch nur eine der beiden Kammern verlieren, dürfte dies Trumps politische Vorhaben in den letzten zwei Jahren seiner Amtszeit erschweren. Die landesweite Umfrage ‌spiegelt jedoch nicht die Besonderheiten ⁠der einzelnen Bundesstaaten und Wahlbezirke ⁠wider, die über die Mehrheitsverhältnisse in Senat und Repräsentantenhaus entscheiden und in denen die Republikaner teilweise strukturelle Vorteile genießen.

An der viertägigen Online-Umfrage nahmen 1679 Erwachsene in den USA teil, darunter 1279 registrierte Wähler. Die Fehlermarge liegt bei zwei Prozentpunkten für alle Befragten und drei Punkten für registrierte Wähler.

(Bericht von Jason LangeBearbeitet von ⁠Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)