ROUNDUP/Aktien New York: Tech-Sorgen bleiben - Dow im Plus

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Technologiebörse Nasdaq zeigt sich am Dienstag nach jüngster Stabilisierung wieder anfällig für Verluste. Vor den nach Handelsschluss anstehenden Quartalszahlen der Tech-Riesen Netflix und SpaceX überwog im frühen Geschäft bei den Anlegern die Zurückhaltung. Ein enttäuschender Börsengang in der südkoreanischen KI-Branche bremste zusätzlich die Kaufbereitschaft.

Gut eine halbe Stunde nach Eröffnung sank der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,21 Prozent auf 29.466 Punkte. Der zu Wochenbeginn kaum bewegte Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,78 Prozent auf 52.373 Zähler zu. Der marktbreite S&P 500 notierte mit plus 0,21 Prozent auf 7.707 Punkten.

Das Technologie- und KI-Infrastruktur-Unternehmen Elice hatte am Dienstag einen historisch schwachen Börsengang in Seoul hingelegt: Zum Handelsende lagen die massiv überzeichneten Aktien fast ein Drittel unter ihrem Ausgabepreis.

"Privatanleger haben vielleicht blind darauf vertraut, dass Aktien bei einem Börsengang immer steigen würden", kommentierte Jo Hyunik, Leiter der Anlageabteilung bei Iroom Investment Advisors in Seoul. Doch während diejenigen, die zum Zug gekommen seien, Verluste erlitten hätten, hätten die meisten Privatanleger bei der Zeichnung nur wenige Aktien erwerben können, fügte er hinzu.

Einige Unternehmen mit Quartalsbilanzen standen am Dienstag im Blick. Die Papiere von 3M verzeichneten ein Kursplus von 5,3 Prozent. Der Mischkonzern hatte die Gewinnerwartungen übertroffen und das zweite Quartal in Folge den Jahresausblick für das bereinigte Ergebnis je Aktie angehoben.

Vorsichtigere Jahreserwartungen drückten hingegen die Aktien des Autobauers General Motors (GM) um 5,4 Prozent nach unten. Der Quartalsbericht und das angekündigte 20 Milliarden US-Dollar schwere Aktienrückkauf gerieten in den Hintergrund. Die Chefin der Auto-Ikone, Mary Barra, warnte, die Herausforderungen nähmen zu.

Die Anteile von RTX gewannen 2,1 Prozent. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern erhöhte abermals angesichts guter Geschäfte seine Erwartungen an das Jahr 2026. Auch der Triebwerkbauer GE Aerospace schraubte dank einer starken Nachfrage seine Jahresziele nach oben. Den Aktien von GE Aerospace half dies jedoch nichts, der Kurs sank um 4,5 Prozent.

Die Papiere von CoreWeave blieben angezählt und sanken um 3,5 Prozent. Der Anbieter von KI-Cloud-Computing-Diensten stand zuletzt wegen Sorgen über einen möglichen Finanzbedarf besonders im Fokus./ajx/he

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