Russischer Luftangriff - drei Leichen gefunden

KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Durch einen russischen Luftangriff in der Nähe von Kiew sind nach offiziellen Angaben mindestens drei Menschen getötet worden. Die Leichen wurden gefunden, als Rettungskräfte den Brand in einer Produktions- und Lagerhalle im Kreis Obuchiw südlich der ukrainischen Hauptstadt löschten. Das teilte der Militärgouverneur des Kiewer Gebiets, Tymur Tkatschenko, auf Telegram mit. Sechs Menschen seien verletzt worden.

Drohnentreffer wurden auch aus den Gebieten Charkiw, Sumy, Odessa, Dnipro bis nach Chmelnyzkyj, Ternopil und Lwiw weit im Westen der Ukraine gemeldet. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau erwähnte in seinem Morgenbericht Angriffe auf Schiffe im ukrainischen Donauhafen Reni.

Bei ukrainischen Gegenangriffen gab es einen Brand an einer Industrieanlage in Mitschurinsk im Gebiet Tambow, wie Gouverneur Jewgeni Perwuschow mitteilte. Nach inoffiziellen Berichten wurde in dem Ort 300 Kilometer südöstlich von Moskau die Pumpstation einer Treibstoffpipeline getroffen. Russland überzieht die Ukraine seit mehr als vier Jahren mit einem verheerenden Angriffskrieg. Deren Gegenangriffe richten sich vor allem gegen Industrie- und Militärziele im russischen Rückraum./fko/DP/zb