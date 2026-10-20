Russisches Gericht verurteilt RBI-Tochter erneut zu Millionen-Strafe

Wien, 20. Okt (Reuters) - ⁠Im Rechtsstreit um den Baukonzern Strabag hat ein russisches Gericht die dortige Tochter der Raiffeisen Bank International (RBI) zu einer Strafzahlung von 342 Millionen Euro an die Gesellschaft Rasperia verurteilt. Für die RBI kommt dieser Schritt nach eigenen Angaben nicht überraschend. Das Urteil aus Kaliningrad sei eine erwartbare Folge der Schadenersatzklage der Bank in Österreich, teilte ein ‌Sprecher am Dienstag in Wien mit. Die Strafe stehe im Zusammenhang mit einer von Rasperia erwirkten Unterlassungsverfügung. Wer derzeit hinter Rasperia steht, ist unklar. Früher wurde die Gesellschaft dem sanktionierten russischen Oligarchen Oleg Deripaska ⁠zugerechnet. Rasperia war ⁠für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Der Schritt ist das jüngste Kapitel im Streit, der auf die Entmachtung Rasperias als Strabag-Kernaktionärin nach den EU-Sanktionen gegen Deripaska im Jahr 2022 folgte. Rasperia reagiert nun auf ein Wiener Gerichtsurteil vom September, das der RBI 3,15 Milliarden Euro Schadenersatz zusprach. Sollte Rasperia bis Mittwoch um Mitternacht kein Rechtsmittel einlegen, wird das Urteil rechtskräftig. Die RBI will dann die Verwertung der eingefrorenen Vermögenswerte beantragen: 28,5 ‌Millionen Strabag-Aktien, einbehaltene Dividenden sowie Gelder aus einer Kapitalherabsetzung aus dem ‌Jahr 2024. Das Vorgehen der RBI stützt sich auf eine seit Juni 2024 geltende EU-Regelung, die Unternehmen die Durchsetzung von Ansprüchen gegen eingefrorene Vermögenswerte ermöglicht.

Die nun in Russland verhängte Strafzahlung von 342 Millionen Euro setzt sich aus zwei Teilen ⁠zusammen. Die Hauptforderung von 300 Millionen Euro entspricht der Differenz zwischen der Wiener Klagesumme von 3,15 Milliarden Euro ‌und einer von einem russischen Gericht zuvor festgelegten Obergrenze ⁠von 2,85 Milliarden Euro. Hinzu kommen 42 Millionen Euro an Gerichtsgebühren.

Die RBI, die größte westliche Bank in Russland, prüft seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine einen Rückzug aus dem Land. Dafür sind jedoch zahlreiche Genehmigungen russischer Stellen bis hin zu Präsident Wladimir Putin erforderlich, die die ‌RBI bisher nicht erhalten hat. Dem italienischen Konkurrenten UniCredit ⁠hat Putin eine solche Genehmigung für den Verkauf ⁠seiner Russland-Tochter kürzlich erteilt. Zugleich kann die RBI seit Jahren keine Dividenden aus ihrem Russland-Geschäft an die Konzernmutter ausschütten.

Die RBI will mit ihrer Klage in Wien den Schaden aus einem russischen Urteil vom April 2025 kompensieren. Dieses hatte ihre Russland-Tochter zu einer Zahlung von rund 2,4 Milliarden Euro an Rasperia verpflichtet. Ein russisches Gericht hatte der Bank anschließend zwar Klagen außerhalb Russlands untersagt, gleichzeitig aber ausdrücklich eine Schadenersatzklage in Österreich bis zu einem Streitwert von 2,85 Milliarden Euro ohne Strafandrohung erlaubt. Die RBI sah das Risiko damit als begrenzt an und reichte in Wien eine Klage über 3,15 Milliarden Euro ein, um Zugriff ⁠auf die in Österreich eingefrorenen Vermögenswerte von Rasperia zu erhalten.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, Mitarbeit von Elena Fabrichnaya. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)