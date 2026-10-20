Russland weitet Angriffe auf ukrainisches Stromnetz auf den Westen aus

Kiew, 20. ⁠Okt (Reuters) - Russland hat seine Luftangriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur auf den bislang weitgehend verschonten Westen des Landes ausgeweitet. Bei den Angriffen am Dienstag kam es in mehreren ‌Regionen zu Stromausfällen. "Leider greift der Feind unsere Energieversorgung weiterhin gezielt und systematisch an", sagte der stellvertretende ukrainische ⁠Energieminister Artem ⁠Nekrasow in einer Fernsehansprache. Russland habe Anlagen in den westlichen Regionen Schytomyr, Lwiw, Riwne, Ternopil und Chmelnyzkyj, in der zentralen Region Kirowohrad sowie in der südukrainischen Region Odessa beschossen. "Infolge der Angriffe sind einige Verbraucher ‌ohne Strom", sagte Nekrasow.

Der größte ‌private Energieversorger DTEK teilte zudem mit, dass bei nächtlichen Angriffen drei Anlagen in der Region Odessa getroffen worden seien. ⁠Etwa 32.700 Haushalte seien dort ohne Strom. Russland hatte ‌seine Angriffe auf das ukrainische ⁠Stromnetz und die Übertragungsleitungen im Oktober vor Beginn der kalten Jahreszeit wieder aufgenommen. Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge hat Russland die Energie-, Öl- ‌und Gasinfrastruktur des Landes ⁠in der vergangenen Woche ⁠Dutzende Male angegriffen. Die Angriffe folgten auf eine Erklärung von US-Präsident Donald Trump, der ein Ende der Angriffe auf das Energienetz gefordert hatte. Die Ukraine hatte sich zu einem gegenseitigen Verzicht auf Angriffe gegen das Energienetz bereit erklärt. Zugleich fordert das Land von seinen Verbündeten weiterhin Abwehrraketen zur Bekämpfung russischer ⁠ballistischer Raketen.

(Bericht von Pavel Polityuk und Yuliia DysaBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)