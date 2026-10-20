Ryanair: Ticketpreise in Europa könnten so stark steigen wie noch nie

Brüssel, ⁠20. Okt (Reuters) - Ryanair-Chef Michael O'Leary rechnet im kommenden Jahr mit dem historisch stärksten Anstieg der Flugpreise in Europa. Wegen gestiegener Kerosinkosten und eines geringeren ‌Angebots an Sitzplätzen könnten die Ticketpreise um zehn bis 20 Prozent zulegen, sagte O'Leary am ⁠Dienstag auf ⁠einer Pressekonferenz in Brüssel. Der Iran-Krieg habe die Treibstoffpreise drastisch in die Höhe getrieben. Während die Fluggesellschaften für das laufende Jahr noch weitgehend abgesichert seien, fehle dieser Schutz ab ‌April 2027 weitgehend.

Ryanair selbst habe ‌für das nächste Jahr 15 Prozent seines Treibstoffbedarfs zu einem Preis von 85 Dollar je Barrel abgesichert, ⁠während der aktuelle Marktpreis doppelt so hoch liege. ‌Zudem dürften Pleiten und ⁠Übernahmen in der Branche das Angebot an Flügen verknappen.

O'Leary kündigte in Brüssel zudem eine deutliche Reduzierung des Angebots in Belgien an. ‌Für den Winterflugplan ⁠streiche die Fluggesellschaft 20 ⁠Verbindungen und damit mehr als eine Million Sitzplätze. Hintergrund ist die geplante Erhöhung der belgischen Luftverkehrsabgabe von derzeit zwei Euro auf sieben Euro ab Januar. Wegen hoher Standortkosten hat der Billigflieger auch sein Angebot in Deutschland und Österreich reduziert.

(Bericht von Philip Blenkinsop; geschrieben von ⁠Ilona Wissenbach. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)