Selenskyj reist zu Krisengesprächen mit US-Gesandtem nach Oslo

Oslo, 20. ⁠Okt (Reuters) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reist am Dienstag zu einem Krisentreffen mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff nach Oslo. Ziel ist es, die Beziehungen zu Washington zu kitten, die sich in den vergangenen zwei Wochen drastisch verschlechtert haben, während sich US-Präsident Donald Trump ‌zunehmend Moskau annähert. Trump, der US-Sanktionen gegen Russland ausgesetzt hat, um nach eigenen Angaben die Treibstoffpreise in den USA zu senken, hatte Selenskyj wiederholt kritisiert.

Am Montag ⁠hatte der ⁠US-Präsident erklärt: "Russland hat sich, ehrlich gesagt, in Bezug auf die Ukraine korrekt verhalten." Selenskyj helfe "der Sache nicht gerade". Die Ukraine müsse "jemand anderen für die Verhandlungen" finden. Kiew wirft Washington vor, zuletzt keine Frühwarndaten zu russischen Raketenstarts mehr übermittelt und die für die Steuerung ukrainischer Drohnen wichtigen Satellitenverbindungen des US-Unternehmens SpaceX gedrosselt zu haben.

Selenskyj teilte ‌mit, er habe mit US-Außenminister Marco Rubio unter ‌anderem über Abwehrraketen gegen ballistische Raketen, Frühwarnsysteme und die Lage bei den Satellitendiensten Starlink und Starshield gesprochen. Diese müssten wiederhergestellt werden. "Natürlich geschieht dies alles vor dem Hintergrund unserer diplomatischen Initiativen, ⁠diesen schrecklichen Krieg und das tägliche Sterben zu beenden", schrieb Selenskyj auf dem Kurznachrichtendienst ‌X.

"IN KONSTRUKTIVERE BAHNEN LENKEN"

Westeuropäische Staaten betrachten die ⁠Verteidigung der Ukraine gegen die russische Invasion als existenziell für die Sicherheit des Kontinents. Sie unterstützen Selenskyj nachdrücklich und versuchen, einen tieferen Bruch zwischen Washington und Kiew abzuwenden. Die USA haben unter Trump die direkte Lieferung ‌von Waffen an die Ukraine weitgehend eingestellt, ⁠erlauben europäischen Staaten jedoch, US-Gerät für Kiew ⁠zu kaufen. Zudem stellen die USA weiterhin Geheimdienstinformationen und Technologien bereit, die Europa nicht ersetzen kann.

Das Ziel des Treffens am Dienstag sei es, "die diplomatischen Bemühungen in konstruktivere Bahnen zu lenken", erklärte der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Store. An den Gesprächen nimmt neben Witkoff auch Trumps Schwiegersohn Jared Kushner virtuell teil. Beide leiten die Verhandlungen auf US-Seite. Der finnische Präsident Alexander Stubb erklärte, er werde an dem Treffen teilnehmen, um über den "illegalen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und ⁠die allgemeine Sicherheitslage in Europa" zu beraten. Für den späteren Dienstagnachmittag ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant.

(Bericht von Terje SolsvikBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)