Sentiment im Chart-Check: Historisch hohe Aktienquoten! - Daily Trading TV vom 20.10.2026

In dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV spricht Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, über die Asset Allocation-Umfrage der American Association of Individual Investors (#AAII).



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