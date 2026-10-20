Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Siemens: KI-Boom, aber die Aktie fällt!

Die starken Geschäftszahlen des Wettbewerbers ABB sorgen an der Börse für eine überraschende Reaktion. Warum gerät ausgerechnet Siemens unter Druck, obwohl die Nachfrage nach KI-Infrastruktur kräftig wächst? Wir schauen auf die Hintergründe und die charttechnisch wichtigen Kursmarken.

3M: Amazon-Deal mit Milliardenpotenzial!

Ein traditionsreicher Industriekonzern könnte zu einem spannenden Profiteur des KI-Rechenzentrumsbooms werden. Eine neue Vereinbarung mit Amazon und eine strategische Partnerschaft in Asien wecken große Erwartungen. Was steckt hinter dem Deal und welche Chancen ergeben sich daraus für die 3M-Aktie?

Amazon: Morgan Stanley sieht enormes Kurspotenzial!

Die Analysten von Morgan Stanley werden für Amazon noch optimistischer. Im Mittelpunkt stehen das rasante Wachstum von AWS, die steigende Nachfrage nach KI-Rechenleistung und die Entwicklung eigener KI-Chips. Könnte Amazon vor einer neuen Phase starken Gewinnwachstums stehen? Wir betrachten die Investmentthese und die nächsten wichtigen Termine.