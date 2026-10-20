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Endspurt beim "Trader 2026"

So will ich den Chipcrash jetzt nutzen

onvista · Uhr

Speicherchips im Fokus: Warum der DRAM-Sektor attraktiv bleibt und welche neuen Chancen Micron und ein DRAM-ETF jetzt im "Trader 2026" bieten – samt Chartcheck.

Quelle: Poetra.RH/Shutterstock.com
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Das Börsenspiel "Trader 2026" geht in die entscheidende Phase. Und ich habe eine klare Vorstellung davon, wo ich jetzt neue Chancen sehe: im Markt für Speicherchips!

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