So will ich den Chipcrash jetzt nutzen

Das Börsenspiel "Trader 2026" geht in die entscheidende Phase. Und ich habe eine klare Vorstellung davon, wo ich jetzt neue Chancen sehe: im Markt für Speicherchips!

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