Aktienkurs moderat im Plus

SpaceX schlägt Erwartungen und weist Milliarden-Gewinn aus

onvista · Uhr

Georg Buschmann

Redaktionsleiter
Das SpaceX-Logo an einem Gebäude.
Quelle: Adobe.com/IanDewarPhotography
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SpaceX. der Raumfahrt/KI/Social-Media-Konzern von Elon Musk, hat am Abend die Zahlen fürs dritte Quartal vorgestellt und damit zum zweiten Mal seit dem Börsengang Zahlen offengelegt. Die wichtigste sicherlich: SpaceX weist einen Nettogewinn von 4,4 Milliarden Dollar aus, vor allem aufgrund der Ergebnisverbesserung im Segment Künstliche Intelligenz, das SpaceX nun als "SI" für Super-Intelligenz führt.

Die Erwartungen von Analysten hat der Konzern damit klar übertroffen, auch beim Umsatz. Den gibt SpaceX für die drei Monate zwischen Juli und September mit 14,6 Milliarden Dollar an; ein Plus von 161 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Auch hier trägt vor allem das KI-Segment rund um den Chatbot Grok das Plus.

7,5 Milliarden Dollar Umsatz mit KI im dritten Quartal bedeuten eine Verdreifachung gegenüber dem zweiten Quartal (siehe Grafik unten) und beinahe eine Verzehnfachung gegenüber dem dritten Quartal 2025.

Beim operativen Ergebnis – also dem Gewinn vor Steuern und Zinsen – zeigt sich, dass zwar die Connectivity-Sparte rund um den Satelitten-Internetdienst Starlink einen Großteil des Ertrags beisteuert (siehe Grafik unten). Aber: KI macht auch hier einen großen Sprung und kommt von einem operativen Verlust von 1,3 Milliarden Dollar im zweiten Quartal nun auf 431 Millionen Dollar Gewinn im dritten.

Eine weitere Zahl, die Investoren bei SpaceX genau im Auge behalten, sind die Investitionen. Die hohen Investitionen in KI-Infrastruktur hatten nach Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal den Kurs noch unter Druck gebracht. Das dürfte diesmal anders sein: Die 19,6 Milliarden Dollar, die SpaceX letztlich berichtet hat, lagen genau im Rahmen der Erwartungen.

Wie schon im Vorquartal waren auch im dritten Quartal vor allem Geld in die KI-Sparte (siehe Grafik unten).

Der Aktienkurs stieg im nachbörslichen US-Handel trotz der starken Zahlen nur leicht. Das Plus gegenüber dem regulären Schlusskurs lag zuletzt bei 1,4 Prozent. Eine Aktie von SpaceX kostet damit 150 Dollar. Der Emissionspreis hatte im Juni bei 135 Dollar gelegen.

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