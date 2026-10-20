Südsudan: Zahl der Toten nach Drohnenangriff auf mehr als 150 gestiegen

Reuters · Uhr
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Nairobi, 20. ⁠Okt (Reuters) - Nach dem Drohnenangriff auf einen Markt in der Grenzregion Abyei ist die Zahl der Toten südsudanesischen Angaben zufolge auf 153 gestiegen. Ursprünglich war nach dem ‌Angriff vom Montag von 73 Toten die Rede gewesen. Wegen anhaltender Brände sei die Bergung der Leichen ⁠schwierig, ⁠hieß es am Dienstag. Zudem seien rund 8000 Menschen durch die Attacke vertrieben worden. Die Behörden machten die sudanesische Armee für den Beschuss verantwortlich. Das Außenministerium des Südsudans bestellte aus Protest den sudanesischen ‌Botschafter ein.

Insidern zufolge war ein Treibstofflager ‌auf dem Markt das Ziel der Drohne. Nach Angaben eines Diplomaten war es in der Vergangenheit von den ⁠paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) zur Versorgung ihrer Truppen genutzt ‌worden.

Im Sudan tobt seit April ⁠2023 ein bewaffneter Machtkampf zwischen der regulären Armee und der RSF. Der Konflikt hat eine schwere humanitäre Krise ausgelöst. Sudanesischen Regierungsvertretern zufolge ist ‌die RSF in Teilen ⁠Abyeis aktiv.

Die ölreiche Region ⁠Abyei wird vom Sudan und dem Südsudan gemeinsam verwaltet. Der Südsudan hatte 2011 seine Unabhängigkeit erklärt. Beide Staaten erheben Anspruch auf das Gebiet, in dem es häufig zu ethnischen Konflikten kommt. Der jüngste Angriff ist jedoch der folgenschwerste seit Jahren.

(Bericht von Nafisa Eltahir, Khalid Abdelaziz sowie Reuters Nairobi. Bearbeitet ⁠von Scot W. Stevenson. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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