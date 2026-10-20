TAG Immobilien: Polen bietet Chancen auf höhere Gewinne

Was bewegt die Aktie?

Goldman Sachs sieht bei TAG Immobilien ein Kurspotenzial von mehr als 30 Prozent. Die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 14,30 Euro stützt sich vor allem auf das Geschäft in Polen. Dort expandiert das Unternehmen seit mehreren Quartalen. Diese Expansion bietet die Chance, dass TAG Immobilien in den kommenden Monaten eine überdurchschnittliche Gewinnentwicklung im deutschen Immobiliensektor erreicht.

Das Deutschlandgeschäft bildet eine stabile Grundlage für diese Perspektive. TAG Immobilien erzielt hier hohe Mietrenditen und weist sehr niedrige Leerstandsquoten auf. Zum Portfolio gehören Bestände in Dresden, Hamburg, Leipzig, Erfurt und Gera. Im Berliner Umland ist das Unternehmen in Brandenburg vertreten; die Präsenz in Berlin selbst fällt gering aus.

Auch die Bewertung macht die Aktie interessant. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei etwas mehr als acht und damit rund 50 Prozent unter dem Median der vergangenen fünf Jahre. Der Median bezeichnet den mittleren Wert dieses Zeitraums. Dieser deutliche Bewertungsabschlag berücksichtigt bereits viele negative Erwartungen und macht einen ersten kleinen Einstieg vertretbar.

Zugleich bleibt die Entwicklung der Zinsen entscheidend für die Immobilienbranche. Wenn die Zinsen weiter steigen, erhöhen sich die Finanzierungskosten und erschweren die Ausgangslage für Immobilienunternehmen. Höhere Finanzierungskosten können außerdem dazu führen, dass die Wohnungsbestände langsamer wachsen. Damit beeinflusst die Zinsentwicklung sowohl die Kosten als auch die Ausweitung des Angebots.

Daraus ergibt sich für TAG Immobilien auch eine Chance bei den Mieteinnahmen. Wenn das Wohnungsangebot zu langsam wächst, könnten die Mieten weiter steigen. Zusammen mit dem stabilen Deutschlandgeschäft und der Expansion in Polen bietet dieses Szenario eine Grundlage für eine positive Gewinnentwicklung. Die Belastung durch steigende Finanzierungskosten bleibt dabei zu berücksichtigen.

Charttechnik

Nach einem Jahresauftakt bei etwas mehr als 13 Euro stieg die Aktie zunächst bis auf 16,80 Euro. Anschließend fiel der Kurs auf knapp zehn Euro. Damit prägt eine deutliche Abwärtsbewegung das Chartbild; für größere Positionen sollte zunächst eine charttechnische Wende sichtbar werden.

Martins Einschätzung

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis von etwas mehr als acht macht einen kleinen Einstieg vertretbar. Für die Aktie sprechen das stabile Deutschlandgeschäft und die Gewinnchancen in Polen. Für größere Käufe ist eine Wende im Chart die entscheidende Voraussetzung. Weitere Zinsanstiege würden die Rahmenbedingungen für die Immobilienbranche zusätzlich erschweren.