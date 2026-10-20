Tesla vor den Zahlen: Warum der Kurs 2026 so schwächelt

onvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugen

Wie man seine Anleger bei Laune hält, weiß Elon Musk nur zu gut. Als Tesla-Chef prophezeit er regelmäßig Produktneuheiten, mit denen der Konzern völlig neue Märkte erobern soll. Manchmal dauert es eben nur, bis es soweit ist.