Tesla vor den Zahlen: Warum der Kurs 2026 so schwächelt

Wie man seine Anleger bei Laune hält, weiß Elon Musk nur zu gut. Als Tesla-Chef prophezeit er regelmäßig Produktneuheiten, mit denen der Konzern völlig neue Märkte erobern soll. Manchmal dauert es eben nur, bis es soweit ist.
Weiterlesen mit onvista Plus
Dein Vorsprung an der Börse
Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
- Alle Plus-Artikel im Web & App
- Wissensvorsprung durch Analysen und Marktberichte
- Trading-Setups & Investmentideen
- Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat
7 Tage kostenlos testen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
Das könnte dich auch interessieren
Dax Chartanalyse 20.10.2026Dax fällt nach Ausbruch zurück – das ist das nächste Zielheute, 09:08 Uhr · onvista
Kolumne von Heiko BöhmerMagische Schwelle: Wann Profis Aktien gegen Anleihen tauschengestern, 10:44 Uhr · Heiko Böhmer
Märkte heuteSiemens: ABB-Schock, Amazon mit 40 Prozent Potenzial, 3M mit Mega-Dealheute, 10:58 Uhr · onvista
Plus-Analysen
Chip-Ausverkauf: So gehen Profis jetzt vorgestern, 14:10 Uhr · onvista
PlusAbbauen, Absichern oder Verkaufen?
Korrektur oder Crash? Was der Kursrutsch bei Chip-Aktien bedeutet18. Okt. · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 18.10.2026