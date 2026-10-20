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Schwächster „Mag Seven“-Wert

Tesla vor den Zahlen: Warum der Kurs 2026 so schwächelt

onvista · Uhr

Tesla ist der einzige „Mag Seven“-Wert mit Minus in diesem Jahr. Vor den Zahlen am Mittwoch zeigen wir, warum – und was Anleger von Musk erwarten können.

Tesla-Logo an der Fassade einer Niederlassung in Amsterdam, Niederlande
Quelle: Dan Race - stock.adobe.com
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Wie man seine Anleger bei Laune hält, weiß Elon Musk nur zu gut. Als Tesla-Chef prophezeit er regelmäßig Produktneuheiten, mit denen der Konzern völlig neue Märkte erobern soll. Manchmal dauert es eben nur, bis es soweit ist.

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