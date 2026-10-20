Thales: Europas Aufrüstung trifft auf Weltraum-Souveränität – drei Wachstumstreiber greifen ineinander

Kaum ein europäischer Konzern ist so breit auf die neue Souveränitätswelle ausgerichtet wie Thales. Europa investiert in Luftverteidigung, Radar, militärische Kommunikation und Cybersecurity. Gleichzeitig soll mit Project Bromo ein europäischer Weltraumkonzern entstehen, der die Abhängigkeit von amerikanischen Anbietern wie SpaceX reduziert. Bei Thales schlagen diese Trends bereits im Auftragseingang durch und machen die 18,3er KGV-Aktie attraktiv.

Verteidigung wird zum wichtigsten Wachstumsmotor

Europas Aufrüstung ist keine Zukunftsvision mehr. Das EU-Programm Readiness 2030 soll Investitionen von mehr als 800 Mrd. Euro ermöglichen, davon 150 Mrd. Euro über das SAFE-Programm für gemeinsame Beschaffung. Parallel haben sich die NATO-Staaten verpflichtet, ihre Verteidigungs- und Sicherheitsausgaben bis 2035 auf insgesamt 5 % des BIP zu steigern. Thales profitiert bereits. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Auftragseingang im Rüstungsgeschäft organisch um 28 % auf 7,35 Mrd. Euro. Der Umsatz wuchs um 13,1 % auf 6,32 Mrd. Euro und das bereinigte EBIT um 22 % auf 875 Mio. Euro. Die Marge verbesserte sich von 12,8 auf 13,8 %. Der Rüstungsauftragsbestand erreichte 41,1 Mrd. Euro. Gefragt sind unter anderem Radar-, Luftverteidigungs-, Marine- und elektronische Kampfsysteme. Thales fährt deshalb Kapazitäten hoch. In den Niederlanden werden beispielsweise Produktion und Testkapazität für Radarsysteme erweitert. Zudem will Thales mit der geplanten Übernahme des Unterwasserdrohnen-Spezialisten Exail seine Position bei autonomen Marinesystemen ausbauen.