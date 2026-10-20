Trading-Chance DAX: Eine Rallye und ein Crash voraus!

Wenn Sie etwas von „Prognosen“ und „Forecasting“ hören, wird Ihr erster Gedanke wahrscheinlich sein: “Oh Gott, wieder einer, der glaubt, die Zukunft hellsehen zu können.“ Doch das denken wir nicht und können wir nicht! Als Trader kommen wir alle vom Münzwurf, sprich: wenn wir ahnungslos, ohne Erfahrung und Kenntnisse, ohne jegliche Systematik an einen Markt herangehen, dann ist die Chance 50:50, ob unser Trade erfolgreich wird oder nicht. Was Trader machen, um vom Münzwurf weg zu kommen, ist, auf verschiedene Weisen die Wahrscheinlichkeiten und die Auszahlungsquoten (durchschnittlicher Gewinn pro Trade) zu erhöhen. Wenn Ihnen jemand sagt oder es in einem Buch schreibt, dass Sie „nie gegen den Trend handeln“, dann ist das zwar wenig differenziert und in dieser pauschalen Form schlicht falsch, aber es ist der Versuch, die Chancen (Wahrscheinlichkeiten) zu verbessern. Manche versuchen das mit einem gleitenden Durchschnitt, andere indem sie Elliott-Wellen zählen, wiederum andere, indem sie Saisonalitäten handeln (was wir auch umfangreich tun). Der Punkt ist: auch jemand, der in einen bestehenden Trend hinein springt, rät die Zukunft. Er sagt mit seiner Systematik quasi „weil es zuletzt stieg, steigt es weiter…“ Während ein Trend aber keine fundamentale Ursache für weitere Bewegungen in eine spezifische Richtung ist, haben wir bei den Intermarkets tatsächlich hohe Prognosequalitäten. Denn diese setzen an den fundamentalen Ursachen für Bewegungen an.

Wenn beispielsweise ein Rohstoff bei der Produktion eines anderen ein Hauptkostenfaktor ist, wie es Mais und Sojamehl bei der Tiermast (Fleischproduktion) sind, dann werden logischerweise die Fleischpreise maßgeblich von den Preisschwankungen der beiden genannten Getreide beeinflusst. Mit einem gewissen Zeitversatz reagiert der Fleischpreis dann auf die Veränderungen und etwaige Preisschocks bei den Getreiden. Der Zeitversatz ergibt sich daraus, dass Farmer natürlich in großen Mengen auf Termin Futtermittel einkaufen für die nächsten x Monate. Wenn sich also heute der Preis für Mais stark ändert, wird die aktuelle Zucht mit deren Preis davon kaum berührt. Auch braucht es gewisse Ausmaße an Veränderungen, die sich über einen gewissen Zeitraum einstellen, ehe sich das Angebots- oder Nachfrageverhalten ändert. Um beim Beispiel der Futtermittel/Fleischmärkte-Kausalität zu bleiben: verteuern sich die Futtermittelpreise stark, so schlachten die Produzenten früher, womit zunächst der Preis von Fleisch sinkt (weil Angebot auf den Markt kommt), aber langfristig steigt, weil der Bestand dezimiert ist und die Tiere bei früher Schlachtung weniger Gewicht haben. Kein schönes Thema, aber es erklärt die Ursache-Wirkungs-Verhältnisse zwischen zwei Märkten am greifbarsten, wie wir denken.

Aktien und Anleihen

Unser Forecast für den DAX fußt auf der Dependenz von Aktien und Anleihen. Es sind konkurrierende Assets, die jeweils gewisse Renditen abwerfen. Auf eine Veränderung der Anleihen-Renditen reagiert der Aktienmarkt meist zeitversetzt. Genau das machen wir uns mit unserem Forecast zu Nutzen. Schauen wir uns die historischen Prognosen im Vergleich zum tatsächlichen Verlauf für die Vergangenheit an und gehen dabei zurück bis ins Jahr 2013. Im oberen Teil des Charts sehen wir den tatsächlichen Verlauf des DAX Futures, darunter (rot) die Prognose unseres Forecasts. Alles in allem wurden die meisten bedeutenden Schwünge zwischen 2013 und 2020 korrekt vorgezeichnet!

Quelle: www.tradingview.com

Seit 2020 gab es im Kern eine gravierende Fehlprognose. Diesen Abschnitt haben wir farblich hinterlegt. Wichtig in dem Zusammenhang ist übrigens, dass der Forecast nicht die Dimension einer Bewegung vorzeichnet, sondern nur Richtung und Timing. Eine starke Bewegung im Forecast muss nicht zwingend auch eine starke Bewegung in der Realität bringen. Auch ist es wichtig, in Fraktalen zu denken und nicht Hochs und Tiefs in Relation zueinander zu setzen. Wenn im Forecast das 2022er-Hoch niedriger liegt, als das 2026er ist das keine Fehlprognose. Es geht nicht um die übergeordnete Tendenz, sondern um einzelne Fraktale. Zwischen Zeitpunkt X und Y steigend, zwischen Zeitpunkt a und b fallend, zwischen Zeitpunkt D und E fallend.

Quelle: www.tradingview.com

Und wenn man einen solchen Forecast richtig (auf die beschriebene Weise) liest, sieht man, wie treffsicher die Prognosen sind. Schauen Sie, wie oft unser Prognose-Instrument Start-Zeitpunkte von Aufwärts- und Abwärtswellen korrekt vorgezeichnet hatte…

Quelle: www.tradingview.com

Nachfolgend die jüngsten Prognosen im Vergleich zum tatsächlichen Verlauf…

Quelle: www.tradingview.com

Eine Rallye und ein Crash

Nachdem wir uns zwecks besserer Nachvollziehbarkeit, was unser Forecast leisten kann und was er nicht leisten kann, die Historie der letzten 12 Jahre angeschaut haben und dort zahlreiche ausgezeichnete Prognosen sahen, wollen wir nun selbstverständlich auch die aktuelle Prognose des Forecasts betrachten. Wie bereits erläutert, sind die Dimensionen einer Bewegung in der Realität nicht zwangsläufig ähnlich mit jenen, aus der Prognose-Kurve. Einfach gesagt: eine große Bewegung im Forecast muss nicht zwingend auch groß in der Realität ausfallen, und eine kleine Prognose-Bewegung kann hingegen durchaus auch groß ausfallen. Es geht, wie weiter oben explizit betont, um das Timing von Richtung und Zeit. Um nicht weniger, aber eben auch um nicht mehr!

Potenzielle Kaufzeitpunkte sind laut Forecast der 21.10. und der 02.11.! Es kann gut sein, dass in der Zeit bis ins letzte November-Drittel die Bewegungen eher engmaschig ausfallen. Muss nicht, aber kann! Markant erscheint die Aufwärtswelle vom 23.11. bis 02.12., woraufhin eine Korrektur/Konsolidierung bis 08.12. mit anschließender Jahres-End-Rallye bis 08. Januar einsetzen soll. Nach freundlichen ersten Tagen im neuen Jahr droht dann aber Ungemach. Der Forecast zeigt bis Februar konstant und dynamisch abwärts. Es droht ein kleiner bis mittlerer Crash!

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Als nächstes steht vermeintlich eine Aufwärtswelle bevor, wenn die Prognose des Forecast zutreffend ist. Wir haben hierfür ein geeignetes Produkt ausgesucht und stellen es Ihnen nachfolgend vor.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf den DAX

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 21.171,59 Punkten. Bei einem aktuellen Preis von 25.304 Zählern entspricht das einem Hebel von 6. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PK9P1E.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 25.800 Pkt

Unterstützungen: 24.500 Pkt

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf den DAX

Basiswert DAX WKN PK9P1E ISIN DE000PK9P1E5 Basispreis 21.171,59 Pkt K.O.-Schwelle 21.171,59 Pkt Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 6 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.