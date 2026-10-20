Triebwerksbauer GE erwartet 2026 noch mehr Gewinn

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CINCINNATI (dpa-AFX) - Der Triebwerkshersteller GE Aerospace legt die Latte für 2026 nach einem unerwartet starken Sommergeschäft noch einmal höher. Der bereinigte Umsatz soll im Jahresvergleich jetzt um 19 bis 20 Prozent steigen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Cincinnati mit. Zugleich soll der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn 10,9 bis 11 Milliarden US-Dollar (9,7 bis 9,8 Mrd Euro) und der bereinigte Gewinn je Aktie 8 bis 8,10 Dollar erreichen. Für die GE-Aktie ging es im vorbörslichen US-Handel nach anfänglichen Kursgewinnen jedoch um mehr als ein Prozent abwärts.

Bisher hatte Konzernchef Larry Culp für 2026 einen Umsatzanstieg im hohen Zehner-Prozent-Bereich, einen bereinigten operativen Gewinn von 10,55 bis 10,75 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 7,65 bis 7,85 Dollar angepeilt. Auch für den bereinigten freien Barmittelzufluss nimmt er sich mit 9,1 bis 9,4 Milliarden Dollar nun mehr vor als zuletzt.

Im dritten Quartal erzielte GE einen bereinigten Umsatz von 13,3 Milliarden Dollar und damit 18 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der bereinigte operative Gewinn sprang sogar um 30 Prozent auf 3 Milliarden Dollar nach oben. Damit übertraf das Unternehmen durchweg die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 2,8 Milliarden Dollar, eine Steigerung um 12 Prozent. Der Auftragseingang wuchs sogar um fast die Hälfte auf 19 Milliarden Dollar.

GE Aerospace baut zusammen mit dem französischen Hersteller Safran Triebwerke für die Mittelstreckenjets Boeing 737 Max und Airbus A320neo. Zusammen mit dem deutschen Partner MTU ist der Konzern zudem bei den Boeing-Großraumjets 787 und 777 sowie dessen Neuauflage 777X im Geschäft./stw/nas/jha/

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