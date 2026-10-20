Was bewegt die Aktie?

BASF setzt den Umbau des Konzerns fort und arbeitet an einem Gemeinschaftsunternehmen mit einem chinesischen Konzern. Das Vorhaben soll die Kostenstruktur verbessern und die Margen erhöhen. Zusammenschlüsse mit Wettbewerbern sollen dazu beitragen, die Kosten langfristig wettbewerbsfähig zu halten. Damit stehen beim Konzern sowohl die laufende Umstrukturierung als auch mögliche weitere Zusammenschlüsse im Mittelpunkt der geschäftlichen Entwicklung.

Die jüngsten Quartalsergebnisse fielen ordentlich aus. Für die weitere Entwicklung kommt es darauf an, ob BASF diese positive Entwicklung mit den nächsten Quartalszahlen fortsetzen kann. Eine mögliche Anhebung der Unternehmensziele könnte einen entscheidenden Impuls für die Aktie liefern. Wenn BASF die Ziele erhöht, könnte der Kurs dadurch auch die charttechnisch wichtige Marke von 55 Euro überwinden.

Bernstein empfiehlt die BASF-Aktie weiterhin zum Kauf und setzt das Kursziel auf 61 Euro. Dieses Ziel liegt deutlich über dem 52-Wochen-Hoch. Die positive Einschätzung trifft allerdings auf eine verhaltene Gewinnperspektive: Für 2026 beträgt die Erwartung beim Gewinn je Aktie 3,10 Euro, für 2027 sinkt sie auf 2,56 Euro. Erst 2028 soll der Gewinn wieder die Größenordnung von 2026 erreichen.

Damit steht den jüngsten positiven Quartalsergebnissen eine rückläufige Gewinnerwartung für das kommende Jahr gegenüber. Für eine vor allem auf Gewinnwachstum ausgerichtete Anlage bleibt die fundamentale Perspektive entsprechend wenig dynamisch. Zusätzlich bleibt der Agrarzyklus für BASF wichtig, weil der Konzern in diesem Bereich stark tätig ist. Die nächsten Quartalszahlen werden zeigen, wie sich die zuletzt ordentliche Geschäftsentwicklung fortsetzt und ob sich daraus Spielraum für höhere Unternehmensziele ergibt.

Charttechnik

Die steigenden Tiefpunkte bilden zusammen mit dem Widerstand bei 55 Euro eine Dreiecksformation. Auf das Tief bei 37,40 Euro Anfang 2025 folgte ein höheres Zwischentief bei 46 Euro. Das letzte Zwischenhoch liegt bei 55 Euro.

Zwischen 46 und 55 Euro liegen neun Euro. Überwindet der Kurs die Marke von 55 Euro, ergibt die Übertragung dieser Spanne ein rechnerisches Ziel von 64 Euro. Dieses defensiver angesetzte charttechnische Ziel liegt über dem Bernstein-Kursziel von 61 Euro.

Martins Einschätzung

Für risikofreudige Anleger kommt ein Einstieg vor einem möglichen Ausbruch infrage. Ein früherer Einstieg bietet ein günstigeres Verhältnis zwischen Chance und Risiko, setzt allerdings auf das Eintreten des Ausbruchsszenarios. Bei einem Einstieg um 55 Euro stehen dem Ziel von 64 Euro und einer Absicherung um 49 Euro vergleichsweise engere Chancen gegenüber.

Wer seine Anlage vor allem auf die Gewinnentwicklung stützt, sollte vorsichtig bleiben. Die Erwartungen von 3,10 Euro je Aktie für 2026 und 2,56 Euro für 2027 sprechen für Zurückhaltung. Eine Anhebung der Unternehmensziele wäre ein wichtiger positiver Impuls.