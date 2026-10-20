Unicredit plant Rückkauf von Sparte der Societe Generale

(Reuters) - Die italienische Großbank Unicredit will das Geschäft mit Wertpapierdienstleistungen von der französischen Societe Generale zurückkaufen. Dies geht ‌aus einem Gewerkschaftsdokument hervor, in das die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag Einblick ⁠hatte. ⁠Die Mailänder Bank wolle damit als strategisch erachtete Aktivitäten wieder selbst übernehmen, hieß es in dem Dokument. Dadurch werde die Abhängigkeit von einem ‌externen Anbieter verringert und ‌die Nutzung der Geschäftsdaten verbessert.

Societe Generale hatte die Sparte, die sich um ⁠die Wertpapiere von Anlegern kümmert, im Jahr ‌2006 von Unicredit ⁠übernommen; der dazugehörige Dienstleistungsvertrag lief bis 2026. In der betroffenen Einheit sind dem Dokument zufolge 54 ‌Mitarbeiter in Mailand ⁠und Turin beschäftigt. Finanzielle ⁠Details der Vereinbarung wurden nicht bekannt. Unicredit und Societe Generale waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.