Unruhen in Frankreich belasten Carrefour - Supermarkt-Betreiber senkt Ausblick

Reuters · Uhr
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Paris, 20. ⁠Okt (Reuters) - Die anhaltenden Unruhen in Frankreich zwingen den Einzelhändler Carrefour nach eigenen Angaben zur Senkung seiner Jahresziele. Das Unternehmen sehe sich in Frankreich mit einer beispiellosen Situation ‌konfrontiert, teilte der Konzern am Dienstagabend mit. Die Ausschreitungen hätten eine bedeutende Anzahl von Filialen in städtischen ⁠Gebieten ⁠getroffen und die Mitarbeiter in besonders schwierige Situationen gebracht. "Unsere oberste Priorität bleibt die Sicherheit von Personen und Sachwerten", hieß es. Die Kosten durch Sachschäden, gestohlene Waren und Umsatzausfälle beliefen sich auf einen zweistelligen Millionenbetrag. ‌Etwa 50 Märkte seien direkt angegriffen ‌worden, viele weitere hätten aus Sicherheitsgründen vorübergehend schließen müssen.

Wegen der verschlechterten Sicherheitslage und der sozialen Spannungen im Heimatmarkt ⁠werde im laufenden Jahr nur noch mit einem stabilen ‌bis leicht steigenden bereinigten Gewinn ⁠je Aktie gerechnet, erklärte Carrefour. Zuvor war ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich angepeilt worden. Auch die Prognosen für die operative Marge und ‌den freien Cashflow würden ⁠gekappt. Weniger Kunden, verkürzte Öffnungszeiten ⁠aufgrund von Ausgangssperren sowie höhere Kosten für Sicherheit und Logistik belasteten das Geschäft. Zudem stehe die Konsumlaune vor dem wichtigen Jahresendgeschäft bereits durch steigende Energiekosten unter Druck.

Im abgelaufenen dritten Quartal stieg der flächenbereinigte Konzernumsatz den Angaben zufolge um 2,3 Prozent auf 22,69 Milliarden Euro und übertraf damit die Analystenerwartungen ⁠leicht.

(Reuters-Büro Paris, geschrieben von Ralf BodeRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)

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