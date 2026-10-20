Unternehmen aus Hongkong und dem chinesischen Festland betreten gemeinsam den globalen Markt: Große Chancen für internationale Talente in Großbritannien



EQS Newswire / 20.10.2026 / 09:15 CET/CEST



Über 50 führende Unternehmen aus Hongkong und dem chinesischen Festland schaffen 200 Arbeitsplätze für internationale Fachkräfte in Großbritannien.

HONG KONG -

Media OutReach Newswire

- 20. Oktober 2026 - Der Hong Kong · Global Talent & Career Showcase wurde von Hong Kong Talent Engage (HKTE) am 17. und 18. Oktober 2026 am Queen Elizabeth II Centre in London ausgetragen. Die Veranstaltung wurde vom Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Development Office und dem Hong Kong Economic and Trade Office in London gefördert. Mehr als 50 führende Unternehmen aus Hongkong und dem chinesischen Festland boten über 200 hochwertige Arbeitsplätze an. Über 4500 Besucher konnten verzeichnet werden.

Mehr als 50 führende Arbeitgeber aus Hongkong und dem chinesischen Festland präsentierten über 200 Stellen an internationale Fachkräfte in Großbritannien

Verschiedenste Branchen

Auf der Jobbörse waren Stellen aus Bank- und Finanzwesen, Innovation und Technologie (I&T), Ingenieurwesen und Bauwesen sowie professionelle Dienstleistungen vertreten. Die Besucher konnten direkt mit Personalverantwortlichen renommierter Unternehmen aus Hongkong und dem chinesischen Festland interagieren. Foren und Workshops waren ebenfalls Teil der Veranstaltung. Regierungsvertreter und Führungskräfte aus der Wirtschaft gaben Einblicke in die Entwicklungsvorteile, die Fachkräftesituation und die Markttrends in Hongkong, während erfahrene Personalverantwortliche praktische Tipps für die Stellensuche und Karriereberatung anboten.

In seiner Eröffnungsrede erläuterte Felix Chan, Vorsitzender der HKTE, dass die Veranstaltung internationalen Fachkräften die Möglichkeit gibt, sich über Karrieremöglichkeiten in Hongkong und im chinesischen Festland zu informieren, sich mit Unternehmen auszutauschen und sich direkt vor Ort zu bewerben. HKTE wird auch in Zukunft Hongkong weltweit vermarkten und gezielt Fachkräfte gewinnen, die über die für die Entwicklung des Landes und Hongkongs erforderlichen Qualifikationen verfügen.

Ein Vertreter eines teilnehmenden Unternehmens bestätigte, dass die Jobbörse es ihnen ermöglichte, direkt mit internationalen Talenten in Kontakt zu treten sowie geeignete Kandidaten mit globaler Orientierung und Erfahrung in der interkulturellen Zusammenarbeit zu finden, was wiederum die geschäftliche Expansion unterstützt.

Warum Hongkong?

Hongkong baut seine Position als Zentrum für Innovation und Technologie und internationaler Drehpunkt für hochqualifizierte Fachkräfte weiter aus. Als „Super Connector" ist Hongkong fest in der Metropolregion Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA) verankert und international weitreichend vernetzt, was großartige Chancen für globale Talente schafft.

Mit Blick in die Zukunft

Die Jobbörse in London ist eine von über 100 Informationsveranstaltungen, die HKTE durchführt. Im kommenden Jahr wird HKTE seine Aktivitäten auf dem chinesischen Festland, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa und Nordamerika fortsetzen, um gemeinsam mit Unternehmen aus Hongkong und dem chinesischen Festland die internationale Präsenz weiter auszubauen und eine gezielte Vermittlung zwischen Unternehmen und internationalen Fachkräften zu ermöglichen.

Hongkong heißt internationale Fachkräfte willkommen. Weiterführende Informationen über Fachkräfteprogramme in Hongkong und kommende Veranstaltungen sind verfügbar unter [

www.hkengage.gov.hk

].

Hashtag: #HongKongTalentEngage

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Über Hong Kong Talent Engage

HKTE, eine Abteilung des Ministeriums für Arbeit und Soziales der Regierung der Sonderverwaltungszone Hongkong, wirbt weltweit für Chancen in Hongkong und für Initiativen zur Gewinnung von Fachkräften und bietet umfassende Unterstützung, um zuziehende Talente und ihre Familien bei ihrer Niederlassung in Hongkong und langfristigen Entwicklung zu unterstützen.

News Source: Hong Kong Talent Engage

20.10.2026 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Group Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News