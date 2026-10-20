US-Mischkonzern 3M erhöht erneut Gewinnziel - Aktie legt vorbörslich zu

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ST. PAUL (dpa-AFX) - Der US-Mischkonzern 3M profitiert immer mehr von seinem Umbau. Im dritten Quartal zogen die Ergebnisse bei einem leichten Umsatzplus an. Konzernchef William Brown hob sein Gewinnziel für das laufende Jahr erneut an. Für 2026 werde nun ein bereinigter Gewinn je Aktie zwischen 9,10 und 9,15 US-Dollar anvisiert, teilte 3M am Mittwoch in St. Paul mit. Zuletzt hatten die Amerikaner noch 8,80 bis 8,95 Dollar in ihrer Planung. Die 3M-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel leicht zu.

Im dritten Jahresviertel stieg der bereinigte Gewinn je Aktie um 12 Prozent auf 2,50 Dollar je Aktie. Analysten hatten hier weniger erwartet. Der Umsatz kletterte um gut ein Prozent auf knapp 6,6 Milliarden Dollar (5,87 Mrd Euro). Organisch betrug das Plus 3,3 Prozent. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 1,37 Milliarden Dollar, ein Plus von fast 65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Konzernchef William Brown arbeitet an einer vereinfachten Geschäftsstruktur und treibt dazu den Rückzug von 3M aus Nicht-Kerngeschäften voran. Gleichzeitig will der Hersteller von Post-it-Notizblöcken, Dachgranulat und elektronischen Materialien sein Angebot mit neuen Produkten vor allem in Wachstumsbranchen wie Rechenzentren stärken./mne/tav/jha/

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