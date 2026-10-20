Verband: Frankreichs Maisernte bricht nach Dürresommer auf 50-Jahres-Tief ein

Reuters · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Paris, 20. ⁠Okt (Reuters) - Frankreichs Bauern erwarten wegen der Hitzewellen in diesem Jahr die schlechteste Mais-Ernte seit 50 Jahren. Die Produktion dürfte sich in diesem Jahr auf sieben Millionen Tonnen halbieren und damit den niedrigsten ‌Stand seit 1976 erreichen, wie der Verband der Maisanbauer AGPM am Dienstag in Paris mitteilte. Im vergangenen Jahr waren es ⁠noch 13,7 ⁠Millionen Tonnen gewesen. "Das Schlimmste ist eingetreten", sagte der AGPM-Vorsitzende Franck Laborde. Als Gründe nannte er die Rekorddürre und geringere Aussaatflächen nach einem außergewöhnlich heißen und trockenen Sommer.

Laborde machte für den Einbruch die durch den Klimawandel verursachten Hitzewellen verantwortlich. Zudem ‌kritisierte er die in Frankreich geltenden Beschränkungen ‌für die Wasserspeicherung. Dadurch hätten die Landwirte Wasser aus einem außergewöhnlich regenreichen Winter nicht nutzen können. Der Ernteausfall werde die Branche rund ⁠2,5 Milliarden Euro an Umsatz kosten. "Ohne sofortige Liquiditätshilfen wird es keine ‌nächste Saison geben", sagte Laborde. ⁠Die Regierung in Paris hat bereits ein Hilfspaket in Höhe von 1,3 Milliarden Euro zugesagt.

Der Einbruch der heimischen Produktion wird dazu führen, dass Frankreich in dieser Saison erstmals ‌in erheblichem Umfang Mais ⁠importieren muss. Als mögliche Lieferländer gelten ⁠Brasilien und die Ukraine. Die Dürre hat Auswirkungen auf den gesamten Kontinent. Der europäische Futtermittelverband FEFAC schätzte zuletzt, dass die Europäische Union in der Saison 2026/27 zusätzlich sieben Millionen Tonnen Mais importieren müsse. Von der extremen Trockenheit waren einem Experten zufolge vor allem unbewässerte Flächen betroffen. Ein großer Teil der Ernte sei nur noch als Futtermittel geeignet.

(Bericht von ⁠Sybille de La Hamaide, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Sabine Wollrab - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 20.10.2026
Dax vor Verlusten – Südkoreas Kospi deutlich im Minusheute, 06:01 Uhr · onvista
Dax vor Verlusten – Südkoreas Kospi deutlich im Minus
Vorbörse 19.10.2026
Dax leicht im Minus erwartet – Vorgaben aus den USA belastengestern, 05:57 Uhr · onvista
Dax leicht im Minus erwartet – Vorgaben aus den USA belasten
Vorbörse 16.10.2026
Dax mit Gewinnen erwartet – gute Vorgaben aus Asien16. Okt. · onvista
Dax mit Gewinnen erwartet – gute Vorgaben aus Asien
Laut Bundesbank
Inflation bleibt bis ins nächste Jahr hinein "merklich erhöht"gestern, 11:06 Uhr · Reuters
Inflation bleibt bis ins nächste Jahr hinein "merklich erhöht"
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Schwächster „Mag Seven“-Wert
Tesla vor den Zahlen: Warum der Kurs 2026 so schwächeltheute, 13:00 Uhr · onvista
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash jetzt nutzenheute, 09:07 Uhr · onvista
Plus
Abbauen, Absichern oder Verkaufen?
Chip-Ausverkauf: So gehen Profis jetzt vorgestern, 14:10 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen