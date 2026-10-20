Zug Estates Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien

WEMACO Invest AG lanciert Platzierung von bis zu 60'392 Namenaktien B der Zug Estates Holding AG



20.10.2026 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zug, 20. Oktober 2026

Die Zug Estates Holding AG (die "Gesellschaft") wurde heute von der WEMACO Invest AG (deren wirtschaftlich Berechtigte Werner C. Weber und Corinne Lütscher-Weber sind) darüber informiert, dass diese im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding bei institutionellen Investoren die Platzierung von bis zu 60'392 bestehenden Namenaktien B der Gesellschaft lanciert hat.

Die Namenaktien B der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Bei der Platzierung werden ausschliesslich bestehende Aktien verkauft. Die Gesellschaft gibt im Zusammenhang mit der Platzierung keine neuen Aktien aus und erhält keinen Erlös aus der Transaktion.

Sofern die Platzierung erfolgreich ist und keine der von der WEMACO Invest AG verkauften Aktien bei einem neuen Grossaktionär platziert werden, wird erwartet, dass sich der Streubesitz der Namenaktien B bis auf ca. 75% erhöht.

Der Platzierungspreis und die definitive Anzahl platzierter Aktien werden nach Abschluss des Bookbuilding von der WEMACO Invest AG bekannt gegeben.





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Medienmitteilung (PDF)

Wichtige Daten:

18. Februar 2027 | Publikation Geschäftsbericht und Nachhaltigkeitsbericht 2026

13. April 2027 | Ordentliche Generalversammlung

26. August 2027 | Publikation Halbjahresbericht 2027

Weitere Auskünfte:

Patrik Stillhart, CEO

Mirko Käppeli, CFO

T +41 41 729 10 10

ir@zugestates.ch

Über Zug Estates

Die Zug Estates Gruppe konzipiert, entwickelt, vermarktet und bewirtschaftet Liegenschaften in der Region Zug. Dabei konzentriert sie sich auf zentral gelegene Areale, die vielfältige Nutzungen und eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen. Das Immobilienportfolio setzt sich aus den zwei Arealen in Zug und Rotkreuz zusammen. Ergänzend betreibt die Gruppe in Zug ein City Resort mit den führenden Businesshotels Park Hotel Zug und City Garden und einem ergänzenden Gastronomieangebot. Der Gesamtwert des Portfolios betrug per 30. Juni 2026 CHF 1.98 Mrd. Die Zug Estates Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Tickersymbol ZUGN, Valorennummer 14 805 212).

Zug Estates Holding AG | Baarerstrasse 18 | CH-6300 Zug | T +41 41 729 10 10 | www.zugestates.ch

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Zug Estates Holding AG Industriestrasse 12 6300 Zug Schweiz Telefon: +41 41 729 10 10 E-Mail: ir@zugestates.ch Internet: www.zugestates.ch ISIN: CH0148052126, CH0148052118 Valorennummer: A1J0M6 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2419034

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