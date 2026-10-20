ZEW-Barometer sinkt - "Aufschwung trägt sich nicht selbst"

Berlin, 20. Okt (Reuters) - ⁠Finanzexperten blicken erstmals seit Monaten pessimistischer auf die deutsche Wirtschaft. Das Barometer der Konjunkturerwartungen für die kommenden sechs Monate fiel im Oktober um 6,6 Zähler auf 28,1 Punkte. Das ist der erste Rückgang nach zuvor fünf Anstiegen in Folge, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag ‌zu seiner monatlichen Umfrage unter 178 Investoren und Analysten mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang auf 30,0 Punkte gerechnet. Zugleich schätzten die Experten die ⁠aktuelle Lage so ⁠gut ein wie seit über drei Jahren nicht mehr.

"Die deutsche Wirtschaft kommt langsam aus der Stagnation heraus, doch der Aufschwung trägt sich nicht selbst", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die Entwicklung. "Privater Konsum und private Investitionen bleiben schwach, weil hohe Energiepreise die Realeinkommen drücken, die Produktionskosten erhöhen und die Inflation länger auf einem höheren Niveau halten."

HOHE ZINSEN, NIEDRIGE PEGELSTÄNDE

Banken-Ökonomen verweisen zudem auf gestiegene ‌Kapitalmarktzinsen. "Langfristige Finanzierungen verteuerten sich, was auch der Unternehmenssektor zu ‌spüren bekommt", sagte der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel. "Und nicht zu vergessen sei auch, dass die niedrigen Pegelstände auf den deutschen Flüssen, zu einer Unterbrechung von Lieferketten führt", nannte Gitzel eine weitere Hürde ⁠für eine durchgreifende Erholung. Rekordvolle Auftragsbücher in der Industrie dürften dagegen die Konjunktur stützen. Dennoch dürfte ‌das Wachstumstempo im zweiten Halbjahr wohl geringer ausfallen ⁠als im ersten, sagte der Chefvolkswirt der Privatbank Bethmann HAL, Alexander Krüger: "Es bleibt vorerst bei einer durch die Fiskalpolitik künstlich angetriebenen Konjunkturerholung." Für eine dynamische Konjunkturwende bedürfe es vor allem den Willen zu Strukturreformen.

Europas größte Volkswirtschaft ist zuletzt drei Quartale in ‌Folge gewachsen, angekurbelt vor allem durch die Exporte ⁠und staatliche Investitionen. Die Bundesregierung und die ⁠führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben deshalb ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr auf 1,3 Prozent heraufgesetzt, nachdem im Frühjahr nur ein Plus von etwa einem halben Prozent erwartet worden war.

Ein Problem bleibt die hohe Teuerung. Die Bundesbank rechnet für die kommenden Monate mit einem anhaltend hohen Preisdruck. "Derzeit ist davon auszugehen, dass die Inflationsrate in Deutschland bis ins nächste Jahr hinein merklich erhöht bleibt", heißt es im aktuellen Monatsbericht. Die Rückkehr zur angestrebten Zwei-Prozent-Marke werde "einige Zeit in Anspruch nehmen". Rekordhohe Preise für Benzin und Diesel sowie teures Heizöl haben die Verbraucherpreise im September ⁠mit 3,3 Prozent so stark steigen lassen wie seit knapp drei Jahren nicht mehr.

(Bericht von Rene Wagner, Mitarbeit: Reinhard Becker, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)