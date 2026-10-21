Adidas erwartet dank Zollerstattung mehr Gewinn

- von Alexander Hübner

München, ⁠21. Okt (Reuters) - Ein Rekordquartal und die Rückerstattung von US-Einfuhrzöllen machen den weltweit zweitgrößten Sportartikelkonzern Adidas zuversichtlicher. Das Unternehmen aus dem fränkischen Herzogenaurach schraubte seine Prognose für den Betriebsgewinn in diesem Jahr am Dienstagabend um 200 Millionen auf rund 2,5 Milliarden Euro nach oben. Dabei profitiert Adidas davon, dass der Konzern rund 200 Millionen Euro der von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle zurückerhalten hat. Ein Gericht hatte sie für unzulässig erklärt.

Zugleich stemmt sich ‌Adidas erfolgreich gegen die schwache Branchenkonjunktur und die Rabattschlacht bei Sportschuhen. Im dritten Quartal kletterte der Umsatz um neun Prozent auf 7,25 Milliarden Euro, währungsbereinigt lag das Plus bei sieben Prozent. Das Betriebsergebnis schnellte um 37 Prozent auf 1,01 Milliarden Euro - der höchste ⁠Gewinn der Firmengeschichte in ⁠einem Quartal. Vorstandschef Björn Gulden sprach von einem "großartigen Quartal". "Die Investitionen und die Kreativität in unserem Marketing haben unsere Marke stark und Adidas weltweit wieder populär gemacht."

Die Adidas-Aktie zog am Mittwoch um bis zu 2,4 Prozent auf 161,95 Euro an. Im Sommer hatte das Unternehmen die Anleger noch massiv enttäuscht, weil es seine Gewinnerwartungen nicht erhöht hatte. Metzler-Analyst Felix Dennl erklärte, die Zahlen seien "ein weiterer Beleg dafür, dass Adidas den Marktanteil ausweitet und profitables Wachstum in einem herausfordernden Marktumfeld liefert". Auch ohne die Zollerstattung wäre der Gewinn höher ausgefallen als von Analysten erwartet.

Adidas ‌rechnet für 2026 weiterhin mit einem währungsbereinigten Umsatzzuwachs von neun bis zehn Prozent. Der ‌Erzrivale Nike muss seine Ware dagegen mit Rabatten verkaufen und erwartet für sein Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende Mai) ein Umsatzminus von bis zu neun Prozent. Die Begehrlichkeit der Kunden nach Adidas-Lifestyle-Produkten sei hoch, schrieb DZ-Bank-Analyst Thomas Maul. "Gleichzeitig sehen wir eine erhöhte Glaubwürdigkeit in den Bereichen Laufsport und Training."

ADIDAS HÄLT SICH AUS ⁠DER RABATTSCHLACHT HERAUS

Gulden hatte den Sport wieder in den Vordergrund gerückt und baut in der Freizeitmode auf seine Sportschuh-Klassiker aus den 1970er und ‌1980er Jahren, die das Unternehmen in vielen Varianten neu auflegt. Eine Regionalisierungsstrategie ⁠hat vor allem in China neue Kunden angezogen. Bei Nike brach der Umsatz dort dagegen zuletzt regelrecht ein. Der Weltmarktführer aus den USA versucht seine Überproduktion weltweit mit hohen Rabatten loszuwerden. Das belastet auch Adidas, wie Gulden einräumte: "Ja, das Lifestyle-Geschäft mit Schuhen ist derzeit schwierig, vor allem aufgrund zu hoher Bestände und zu vieler Rabatte im Gesamtmarkt." Aber das werde sich ‌bald wieder normalisieren.

Die Bruttomarge stieg im dritten Quartal von 51,8 auf 54,3 ⁠Prozent. Bei Nike waren es von Juni bis August nur ⁠42,8 Prozent. Adidas versuche sich aus der Rabattschlacht herauszuhalten, sagte Gulden: "In diesem Umfeld versuchen wir nicht, kurzfristig das Maximum herauszuholen."

Eigentlich sei Adidas sogar auf Kurs zu einem Betriebsgewinn von 2,6 Milliarden Euro, hieß es in der Mitteilung. Denn neben dem Zoll-Effekt von 200 Millionen Euro schlage mit weiteren 100 Millionen Euro zu Buche, dass Adidas mehr Ware zum vollen Preis verkaufen könne. Das habe negative Wechselkursentwicklungen mehr als wettgemacht. Adidas kündigte aber an, noch in diesem Jahr 100 Millionen Euro in die Hand zu nehmen, um Investitionen etwa in IT-Infrastruktur, Logistik oder das eigene Filialnetz vorzuziehen, die sich künftig in höheren Gewinnen niederschlagen sollen.

Die Zollerstattung hatte der scheidende Finanzvorstand Harm Ohlmeyer bereits im Juli angekündigt, sie aber vorsichtshalber noch nicht in die Prognose einkalkuliert. Nun sei ein Großteil der Erstattungen tatsächlich eingegangen, ⁠hieß es. Trump hatte massive Zölle gerade auf die asiatischen Länder verhängt, in denen Adidas, Nike und viele andere Sportartikelhersteller ihre Ware fertigen lassen.

(Bericht von Alexander HübnerMitarbeit: Alessandro Parodi in ParisRedigiert von Myria MildenbergerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)